NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor 5 Jahren bedeutet

25.12.25 16:00 Uhr

Vor Jahren in ADTRAN-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde die ADTRAN-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des ADTRAN-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,658 ADTRAN-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.12.2025 58,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,81 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -41,34 Prozent.

Der Börsenwert von ADTRAN belief sich jüngst auf 719,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu ADTRAN Holdings Inc

DatumRatingAnalyst
08.11.2024ADTRAN BuyWarburg Research
07.08.2024ADTRAN BuyWarburg Research
08.05.2024ADTRAN BuyWarburg Research
28.02.2024ADTRAN BuyWarburg Research
08.11.2023ADTRAN BuyWarburg Research
mehr Analysen