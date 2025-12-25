NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor 5 Jahren bedeutet

Performance unter der Lupe

Vor Jahren in ADTRAN-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde die ADTRAN-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des ADTRAN-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,658 ADTRAN-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.12.2025 58,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,81 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -41,34 Prozent.

Der Börsenwert von ADTRAN belief sich jüngst auf 719,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net