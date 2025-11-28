Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Aufwind
Der NASDAQ Composite zeigte am Freitag eine positive Tendenz.
Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,65 Prozent stärker bei 23.365,69 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,331 Prozent stärker bei 23.291,59 Punkten in den Freitagshandel, nach 23.214,69 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 23.365,79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23.250,51 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,93 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 28.10.2025, einen Stand von 23.827,49 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 28.08.2025, einen Stand von 21.705,16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, bei 19.060,48 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 21,19 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 24.019,99 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14.784,03 Punkte.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Geospace Technologies (+ 18,44 Prozent auf 13,17 USD), Intel (+ 10,19 Prozent auf 40,56 USD), Lifetime Brands (+ 8,55 Prozent auf 3,81 USD), Century Casinos (+ 5,56 Prozent auf 1,52 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 4,87 Prozent auf 53,57 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Astro-Med (-3,31 Prozent auf 7,60 USD), CRESUD (-2,93 Prozent auf 11,93 USD), TransAct Technologies (-2,74 Prozent auf 4,44 USD), ADTRAN (-2,54 Prozent auf 6,82 EUR) und Computer Programs and Systems (-2,44 Prozent auf 21,96 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien
Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 29.551.447 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,782 Bio. Euro heraus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,09 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
