Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit positivem Wochenausklang -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Oracle, PUMA, TUI, Microsoft im Fokus
Top News
Aktien von Apple, Microsoft & Co.: Diese Werte hat Jeremy Grantham im dritten Quartal 2025 im Depot Aktien von Apple, Microsoft & Co.: Diese Werte hat Jeremy Grantham im dritten Quartal 2025 im Depot
Bitcoin Supply Shock 2025: Wie real ist die drohende Angebotsverknappung wirklich? Bitcoin Supply Shock 2025: Wie real ist die drohende Angebotsverknappung wirklich?
Index-Bewegung

Aufschläge in New York: S&P 500 klettert zum Ende des Freitagshandels

28.11.25 22:32 Uhr
Aufschläge in New York: S&P 500 klettert zum Ende des Freitagshandels

Der S&P 500 ging mit Gewinnen aus dem Freitagshandel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Best Buy Co. Inc.
69,57 EUR 0,15 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Copart Inc.
33,69 EUR 0,61 EUR 1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Eli Lilly
923,90 EUR -24,50 EUR -2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Charts|News|Analysen
Gap Inc.
23,56 EUR 0,06 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hanesbrands Inc
5,66 EUR -0,03 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
35,00 EUR 3,61 EUR 11,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Moderna Inc
21,81 EUR 0,25 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
152,40 EUR -2,30 EUR -1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SanDisk Corp When Issue
223,28 USD 8,24 USD 3,83%
Charts|News|Analysen
Super Micro Computer Inc
28,50 EUR 0,15 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,01 USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
Western Digital Corp.
140,66 EUR 4,98 EUR 3,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.849,1 PKT 36,5 PKT 0,54%
Charts|News|Analysen

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,54 Prozent höher bei 6.849,09 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 54,741 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,156 Prozent höher bei 6.823,24 Punkten in den Freitagshandel, nach 6.812,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.819,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.850,86 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 3,20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, stand der S&P 500 bei 6.890,89 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, bei 6.501,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, bei 5.998,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,71 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6.920,34 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.835,04 Zählern.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Intel (+ 10,19 Prozent auf 40,56 USD), Moderna (+ 3,88 Prozent auf 25,98 USD), SanDisk (+ 3,83 Prozent auf 223,28 USD), Western Digital (+ 3,54 Prozent auf 163,33 USD) und Super Micro Computer (+ 3,11 Prozent auf 33,85 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Eli Lilly (-2,61 Prozent auf 1.075,47 USD), Best Buy (-2,10 Prozent auf 79,28 USD), Hanesbrands (-1,82 Prozent auf 6,47 USD), NVIDIA (-1,81 Prozent auf 177,00 USD) und Gap (-1,67 Prozent auf 27,07 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 sticht die Hanesbrands-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 53.594.992 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,782 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Best Buy und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

mehr Analysen