S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor einem Jahr gekostet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Super Micro Computer-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Super Micro Computer-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 34,33 USD. Bei einem Super Micro Computer-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,913 Super Micro Computer-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.12.2025 88,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,01 Prozent verringert.
Super Micro Computer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,38 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
