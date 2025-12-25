DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 +0,2%Bitcoin74.558 +0,2%Euro1,1790 +0,1%Öl62,24 -0,2%Gold4.480 -0,1%
Lukrativer Super Micro Computer-Einstieg?

S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor einem Jahr gekostet

25.12.25 16:00 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Super Micro Computer-Einstiegs gewesen.

Super Micro Computer Inc
26,04 EUR -0,54 EUR -2,03%
Heute vor 1 Jahr wurden Super Micro Computer-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 34,33 USD. Bei einem Super Micro Computer-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,913 Super Micro Computer-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.12.2025 88,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,01 Prozent verringert.

Super Micro Computer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,38 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Super Micro Computer Inc

15.02.2019Super Micro Computer BuyMaxim Group
05.10.2018Super Micro Computer HoldMaxim Group
18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
28.04.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
