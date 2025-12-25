S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fox-Investment von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Fox eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 25.12.2020 wurde das Fox-Papier via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 28,31 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 353,232 Fox-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.12.2025 auf 73,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26.107,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 161,07 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Fox belief sich zuletzt auf 32,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
