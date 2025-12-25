DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 +0,2%Bitcoin74.558 +0,2%Euro1,1790 +0,1%Öl62,24 -0,2%Gold4.480 -0,1%
Langfristige Performance

S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NortonLifeLock von vor 3 Jahren verdient

25.12.25 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen NortonLifeLock-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NortonLifeLock
23,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das NortonLifeLock-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die NortonLifeLock-Aktie bei 21,30 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die NortonLifeLock-Aktie investiert hätte, hätte er nun 469,484 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (27,64 USD), wäre das Investment nun 12.976,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,77 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von NortonLifeLock belief sich zuletzt auf 16,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

