S&P 500-Papier Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Howmet Aerospace von vor 10 Jahren verdient

Lohnende Howmet Aerospace-Investition?

Vor Jahren in Howmet Aerospace eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Howmet Aerospace-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 22,27 USD. Bei einem Howmet Aerospace-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 449,113 Howmet Aerospace-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 212,17 USD gerechnet, wäre die Investition nun 95.288,31 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 852,88 Prozent.

Howmet Aerospace wurde am Markt mit 84,32 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

