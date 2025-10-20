Hannover Rück Aktie
Marktkap. 29,98 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen und einer Anhebung der Gewinnziele mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Rückversicherers erinnerten deutlich an die Ertragskraft und die Bilanzstärke des Konzerns, schrieb Will Hardcastle in seiner ersten Reaktion am Montag. Die neue Unternehmensprognose für den Überschuss im kommenden Jahr habe die Markterwartung und die Schätzung der Schweizer Großbank übertroffen./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
280,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
257,20 €
|Abst. Kursziel*:
8,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
258,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,19%
|
Analyst Name:
Will Hardcastle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
294,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|11:51
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10:46
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|11:51
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10:46
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|11:51
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09:51
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:46
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG