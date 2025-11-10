DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.657 +1,0%Euro1,1554 ±-0,0%Öl64,10 +0,6%Gold4.051 +1,3%
Verkaufsempfehlungen KW 45

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

10.11.25 03:02 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

Aktien Empfehlungen KW 25/45: Analysten raten zum Verkauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Platz 15: Vodafone

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vodafone zwar von 72 auf 80 Pence angehoben, die Aktien aber angesichts ihres hohen Bewertungsaufschlags gegenüber den Wettbewerbern von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tupungato / Shutterstock.com

Platz 14: Roche

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Roche

Platz 13: Fresenius Medical Care (FMC)

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care

Platz 12: BASF

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Platz 11: Nordex

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 10: Nemetschek

Die US-Bank JPMorgan hat Nemetschek nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Nemetschek Group

Platz 9: Novo Nordisk

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Novo Nordisk Pharma GmbH

Platz 8: Ahold Delhaize

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,89 auf 24,57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 7: Continental

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 6: Commerzbank

Die DZ Bank hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 28 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Platz 5: Zurich

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich nach Neunmonatszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 500 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: www.zurich.de

Platz 4: LANXESS

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LANXESS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS

Platz 3: Tesla

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla nach der Zustimmung der Aktionäre zum Vergütungsplan für Konzernchef Elon Musk mit einem Kursziel von 247 US-Dollar auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Hadrian / Shutterstock.com

Platz 2: Daimler Truck

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Way / Shutterstock.com

Platz 1: RATIONAL

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RATIONAL von 600 auf 590 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Rational

Bildquellen: dedi / Shutterstock.com, Immersion Imagery / Shutterstock.com