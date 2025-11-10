Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Platz 15: Vodafone
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vodafone zwar von 72 auf 80 Pence angehoben, die Aktien aber angesichts ihres hohen Bewertungsaufschlags gegenüber den Wettbewerbern von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Tupungato / Shutterstock.com
Platz 14: Roche
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Roche
Platz 13: Fresenius Medical Care (FMC)
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care
Platz 12: BASF
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
Platz 11: Nordex
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 10: Nemetschek
Die US-Bank JPMorgan hat Nemetschek nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Nemetschek Group
Platz 9: Novo Nordisk
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Novo Nordisk Pharma GmbH
Platz 8: Ahold Delhaize
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,89 auf 24,57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 7: Continental
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 6: Commerzbank
Die DZ Bank hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 28 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Platz 5: Zurich
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich nach Neunmonatszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 500 Franken belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: www.zurich.de
Platz 4: LANXESS
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LANXESS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS
Platz 3: Tesla
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla nach der Zustimmung der Aktionäre zum Vergütungsplan für Konzernchef Elon Musk mit einem Kursziel von 247 US-Dollar auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Hadrian / Shutterstock.com
Platz 2: Daimler Truck
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Way / Shutterstock.com
Platz 1: RATIONAL
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RATIONAL von 600 auf 590 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Rational
