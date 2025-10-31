Vodafone Group Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vodafone zwar von 72 auf 80 Pence angehoben, die Aktien aber angesichts ihres hohen Bewertungsaufschlags gegenüber den Wettbewerbern von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Polo Tang nannte in seiner am Montag veröffentlichten Verkaufsempfehlung zudem drei Risiken für die Briten: Zunehmende Glasfaserkonkurrenz in deutschen Mehrfamilienhäusern, Wertverluste der Beteiligung Vantage Towers aufgrund wegfallender Spanien-Umsätze sowie ein Verlust des Roaming-Agreements mit 1&1 im Falle einer Konsolidierung des deutschen Mobilfunkmarkts./rob/ag/gl
|Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
0,80 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
0,92 £
|Abst. Kursziel*:
-13,18%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
0,87 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,42%
|
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
0,85 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
