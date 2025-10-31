DAX 24.132 +0,7%ESt50 5.679 +0,3%MSCI World 4.398 +0,2%Top 10 Crypto 14,69 -1,4%Nas 23.885 +0,7%Bitcoin 92.679 -3,4%Euro 1,1538 +0,0%Öl 64,99 -0,1%Gold 4.010 +0,2%
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX letztlich höher -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Rheinmetall, Apple, BioNTech, Palantir im Fokus
Top News
Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang
Vodafone Group Aktie

1,01 EUR -0,03 EUR -3,31 %
STU
0,87 GBP -0,05 GBP -5,19 %
LSE
Marktkap. 25,07 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,19%
WKN A1XA83

ISIN GB00BH4HKS39

Symbol VODPF

UBS AG

Vodafone Group Sell

08:01 Uhr
Vodafone Group Sell
Aktie in diesem Artikel
Vodafone Group PLC
1,01 EUR -0,03 EUR -3,31%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vodafone zwar von 72 auf 80 Pence angehoben, die Aktien aber angesichts ihres hohen Bewertungsaufschlags gegenüber den Wettbewerbern von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Polo Tang nannte in seiner am Montag veröffentlichten Verkaufsempfehlung zudem drei Risiken für die Briten: Zunehmende Glasfaserkonkurrenz in deutschen Mehrfamilienhäusern, Wertverluste der Beteiligung Vantage Towers aufgrund wegfallender Spanien-Umsätze sowie ein Verlust des Roaming-Agreements mit 1&1 im Falle einer Konsolidierung des deutschen Mobilfunkmarkts./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vodafone Group Sell

Unternehmen:
Vodafone Group PLC		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
0,80 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
0,92 £		 Abst. Kursziel*:
-13,18%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
0,87 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,42%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
0,85 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

