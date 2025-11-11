Vodafone Group Aktie
Marktkap. 24,06 Mrd. EURDiv. Rendite 5,19%
WKN A1XA83
ISIN GB00BH4HKS39
Symbol VODPF
Vodafone Group Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 80 Pence auf "Sell" belassen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Amortisationen und leasingbedingten Kosten (Ebita al) auf Konzernebene liege um gut zwei Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Polo Tang am Dienstag. Der Ausblick der Briten, zum Geschäftsjahresende das obere Ende der avisierten Gewinnspanne zu erreichen, decke sich mit der Konsensschätzung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Vodafone Group Sell
|Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
0,80 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
0,96 £
|Abst. Kursziel*:
-16,74%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
0,85 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vodafone Group PLC
|11:31
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:31
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|14.10.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|07.07.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.05.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11:31
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|24.07.25
|Vodafone Group Underperform
|Bernstein Research
|24.07.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Vodafone Group Neutral
|UBS AG
|09.07.25
|Vodafone Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)