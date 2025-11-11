DAX 24.370 +1,2%ESt50 5.791 +1,1%MSCI World 4.410 +0,1%Top 10 Crypto 14,26 +4,7%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.654 +2,0%Euro 1,1571 -0,1%Öl 64,69 -0,7%Gold 4.128 +0,0%
Top News
Vodafone Group Aktie

Marktkap. 24,06 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,19%
WKN A1XA83

ISIN GB00BH4HKS39

Symbol VODPF

UBS AG

Vodafone Group Sell

11:31 Uhr
Vodafone Group Sell
Vodafone Group PLC
Vodafone Group PLC
1,08 EUR -0,01 EUR -0,91%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 80 Pence auf "Sell" belassen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Amortisationen und leasingbedingten Kosten (Ebita al) auf Konzernebene liege um gut zwei Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Polo Tang am Dienstag. Der Ausblick der Briten, zum Geschäftsjahresende das obere Ende der avisierten Gewinnspanne zu erreichen, decke sich mit der Konsensschätzung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group Sell

Unternehmen:
Vodafone Group PLC		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
0,80 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
0,96 £		 Abst. Kursziel*:
-16,74%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
0,85 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vodafone Group PLC

11:31 Vodafone Group Sell UBS AG
11.11.25 Vodafone Group Kaufen DZ BANK
11.11.25 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Vodafone Group Sell UBS AG
20.10.25 Vodafone Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

