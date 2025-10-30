Vodafone-Aktie etwas stärker: Kauf von Skaylink
Der Telekommunikationskonzern Vodafone verstärkt sein Cloud- und Cybersicherheitsgeschäft mit einem Zukauf in Deutschland.
Laut einer Mitteilung vom Donnerstag übernimmt Vodafone den in München ansässigen Anbieter für Cloud-Service-Lösungen Skaylink für einen Gesamtkaufpreis, der einem Unternehmenswert von 175 Millionen Euro entspricht. Die Transaktion soll bis Ende März 2026 abgeschlossen werden.
Mit dem Zukauf will sich das Management stärker in den Bereichen Cloud und Security positionieren. Die mehr als 500 Cloud-Spezialisten von Skaylink sollen künftig eng mit den Experten von Vodafone zusammenarbeiten. Skaylink soll dabei auch weiterhin unter diesem Namen im Markt tätig sein, die technischen Abläufe sollen aber vereinheitlicht werden.
Nach dem Start der Cybersicherheitszentrale im März sei die Übernahme von Skaylink ein nächster Meilenstein bei Vodafones strategischer Neuausrichtung im Geschäftskundenbereich, hieß es vom Konzern weiter.
Vodafone will vor allem bei Zukunftstechnologien wachsen. Der Geschäftskundenumsatz soll laut Mitteilung dadurch in fünf Jahren um eine Milliarde Euro gesteigert werden. Dem Vernehmen nach entspricht das einer prozentualen Steigerung im mittleren zweistelligen Bereich. Vodafone selbst machte dazu keine Angabe.
In London notiert die Vodafone-Aktie zeitweise 0,4 Prozent höher bei 0,9130 Pfund.
