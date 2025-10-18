Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Vodafone Group Hold

11:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vodafone von 80 auf 82 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Paul Sidney aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen. Damit berücksichtige er nun die vollständige Integration von ThreeUK und die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26 des britischen Telekomkonzerns./rob/ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

