Vodafone Group Aktie
Marktkap. 23,94 Mrd. EURDiv. Rendite 5,19%
WKN A1XA83
ISIN GB00BH4HKS39
Symbol VODPF
Vodafone Group Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vodafone von 80 auf 82 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Paul Sidney aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen. Damit berücksichtige er nun die vollständige Integration von ThreeUK und die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26 des britischen Telekomkonzerns./rob/ck/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Vodafone Group Hold
|Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
0,82 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
1,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
0,87 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Paul Sidney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
0,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
