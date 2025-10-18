DAX 24.105 +1,2%ESt50 5.644 +0,7%MSCI World 4.307 +0,3%Top 10 Crypto 15,13 +1,8%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.086 +2,0%Euro 1,1665 +0,0%Öl 61,05 -0,5%Gold 4.262 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Beyond Meat A2N7XQ Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
Ausblick: Netflix vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Netflix vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Börsengang von TKMS-Aktie begeistert: Erstkurs von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen Börsengang von TKMS-Aktie begeistert: Erstkurs von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Vodafone Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1,00 EUR +0,01 EUR +0,64 %
STU
0,87 GBP ±0,00 GBP -0,28 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 23,94 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,19%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1XA83

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BH4HKS39

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VODPF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Vodafone Group Hold

11:31 Uhr
Vodafone Group Hold
Aktie in diesem Artikel
Vodafone Group PLC
1,00 EUR 0,01 EUR 0,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vodafone von 80 auf 82 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Paul Sidney aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen. Damit berücksichtige er nun die vollständige Integration von ThreeUK und die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26 des britischen Telekomkonzerns./rob/ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vodafone Group Hold

Unternehmen:
Vodafone Group PLC		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
0,82 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
1,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
0,87 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Paul Sidney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
0,83 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vodafone Group PLC

11:31 Vodafone Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.25 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
26.08.25 Vodafone Group Kaufen DZ BANK
30.07.25 Vodafone Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.25 Vodafone Group Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

finanzen.net Vermeintliche Schnäppchen Diese Risiken gehen Investoren beim Kauf von Pennystocks ein Diese Risiken gehen Investoren beim Kauf von Pennystocks ein
finanzen.net FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
dpa-afx Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung - Aktien uneins
finanzen.net Montagshandel in London: FTSE 100 steigt am Montagmittag
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart stärker
finanzen.net FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX
finanzen.net FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vodafone Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Börse London in Grün: FTSE 100 notiert zum Start im Plus
Zacks Are Investors Undervaluing Vodafone Group (VOD) Right Now?
Benzinga Nokia Strengthens Vodafone, Vodacom Alliance To Power Energy-Efficient 5G Networks
BBC Vodafone says outage affecting thousands of customers resolved
EN, TheGuardian Vodafone outage: thousands of broadband and mobile users report problems
BBC Vodafone admits 'major outage' as more than 130,000 report problems
Zacks Vodafone to Invest Heavily in U.K. Businesses for Network Upgrade
Zacks Vodafone Group (VOD) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights KDDI, Vodafone Group and Millicom International Cellular
RSS Feed
Vodafone Group PLC zu myNews hinzufügen