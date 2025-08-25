Vodafone Group Aktie
Marktkap. 24,77 Mrd. EURDiv. Rendite 5,19%
WKN A1XA83
ISIN GB00BH4HKS39
Symbol VODPF
Vodafone Group Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vodafone von 95 auf 100 Pence je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das robuste erste Geschäftsquartal 2025/26 habe eine besser als erwartet ausgefallene Umsatzentwicklung in Deutschland gezeigt, was auch auf die erstmals einbezogenen Netzentgelte durch den neuen Partner 1&1 zurückgehe, schrieb Matthias Volkert in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Dazu dürfte die Talsohle des nach dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs unter Druck geratenen Kabelgeschäfts allmählich durchschritten sein. Volkert erwartet außerdem, dass der erfolgte Zusammenschluss der Aktivitäten in Großbritannien mit Three mittelfristig in Form von Kostensynergien Früchte tragen sollte./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 09:13 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 13:28 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vodafone Group Kaufen
|Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
0,88 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
0,88 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthias Volkert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
0,82 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vodafone Group PLC
|15:06
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Vodafone Group Underperform
|Bernstein Research
|24.07.25
|Vodafone Group Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
