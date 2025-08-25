DAX 24.218 -0,2%ESt50 5.399 -0,8%Top 10 Crypto 15,63 -1,4%Dow 45.301 +0,0%Nas 21.449 +0,0%Bitcoin 94.499 -0,4%Euro 1,1653 +0,3%Öl 67,94 -1,2%Gold 3.373 +0,2%
DAX tiefer -- US-Börsen stabil -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Ölpreise sinken: Darum wurde der jüngste Anstieg gestoppt
SFC Energy-Aktie schwach: SFC Energy will Kosten senken nach gesenkter Prognose
Vodafone Group Aktie

1,01 EUR -0,02 EUR -1,46 %
STU
0,88 GBP -0,01 GBP -0,72 %
LSE
Marktkap. 24,77 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,19%
WKN A1XA83

ISIN GB00BH4HKS39

Symbol VODPF

DZ BANK

Vodafone Group Kaufen

15:06 Uhr
Vodafone Group Kaufen
Vodafone Group PLC
Vodafone Group PLC
1,01 EUR -0,02 EUR -1,46%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vodafone von 95 auf 100 Pence je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das robuste erste Geschäftsquartal 2025/26 habe eine besser als erwartet ausgefallene Umsatzentwicklung in Deutschland gezeigt, was auch auf die erstmals einbezogenen Netzentgelte durch den neuen Partner 1&1 zurückgehe, schrieb Matthias Volkert in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Dazu dürfte die Talsohle des nach dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs unter Druck geratenen Kabelgeschäfts allmählich durchschritten sein. Volkert erwartet außerdem, dass der erfolgte Zusammenschluss der Aktivitäten in Großbritannien mit Three mittelfristig in Form von Kostensynergien Früchte tragen sollte./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 09:13 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 13:28 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vodafone Group Kaufen

Unternehmen:
Vodafone Group PLC		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
0,88 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
0,88 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthias Volkert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
0,82 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vodafone Group PLC

15:06 Vodafone Group Kaufen DZ BANK
30.07.25 Vodafone Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.25 Vodafone Group Underperform Bernstein Research
24.07.25 Vodafone Group Neutral UBS AG
24.07.25 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

