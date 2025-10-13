Vodafone Group Aktie
Marktkap. 23,49 Mrd. EURDiv. Rendite 5,19%
WKN A1XA83
ISIN GB00BH4HKS39
Symbol VODPF
Vodafone Group Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone von 135 auf 140 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der attraktiven Bewertung der Aktien, der Beschleunigung der Aktienrückkäufe und der in der Bilanz "versteckten" Vermögenswerte bleibe er optimistisch für die Titel des britischen Telekommunikationskonzerns, schrieb Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem komme Vodafone nun auch operativ besser voran. Der Experte verwies dazu unter anderem auf Fortschritte im Deutschlandgeschäft./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Vodafone Group Buy
|Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
1,40 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
0,85 £
|Abst. Kursziel*:
65,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
0,85 £
|Abst. Kursziel aktuell:
65,37%
|
Analyst Name:
Robert Grindle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
0,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vodafone Group PLC
|12:01
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Vodafone Group Underperform
|Bernstein Research
|24.07.25
|Vodafone Group Neutral
|UBS AG
|12:01
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Vodafone Group Underperform
|Bernstein Research
|24.07.25
|Vodafone Group Neutral
|UBS AG
|12:01
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|07.07.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.05.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|Vodafone Group Underperform
|Bernstein Research
|24.07.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Vodafone Group Neutral
|UBS AG
|09.07.25
|Vodafone Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.06.25
|Vodafone Group Neutral
|UBS AG