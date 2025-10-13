DAX 24.143 -1,0%ESt50 5.523 -0,8%MSCI World 4.275 -0,2%Top 10 Crypto 15,33 -3,9%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.260 -3,4%Euro 1,1557 -0,1%Öl 62,20 -1,9%Gold 4.129 +0,4%
Vodafone Group Aktie

0,97 EUR +0,01 EUR +0,54 %
STU
0,85 GBP ±0,00 GBP +0,33 %
LSE
Marktkap. 23,49 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,19%
WKN A1XA83

ISIN GB00BH4HKS39

Symbol VODPF

Deutsche Bank AG

Vodafone Group Buy

12:01 Uhr
Vodafone Group Buy
Vodafone Group PLC
0,97 EUR 0,01 EUR 0,54%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone von 135 auf 140 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der attraktiven Bewertung der Aktien, der Beschleunigung der Aktienrückkäufe und der in der Bilanz "versteckten" Vermögenswerte bleibe er optimistisch für die Titel des britischen Telekommunikationskonzerns, schrieb Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem komme Vodafone nun auch operativ besser voran. Der Experte verwies dazu unter anderem auf Fortschritte im Deutschlandgeschäft./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Vodafone Group PLC		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
1,40 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
0,85 £		 Abst. Kursziel*:
65,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
0,85 £		 Abst. Kursziel aktuell:
65,37%
Analyst Name:
Robert Grindle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
0,83 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vodafone Group PLC

12:01 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
26.08.25 Vodafone Group Kaufen DZ BANK
30.07.25 Vodafone Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.25 Vodafone Group Underperform Bernstein Research
24.07.25 Vodafone Group Neutral UBS AG
dpa-afx OpenRAN-Technologie Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung - Aktien uneins Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung - Aktien uneins
finanzen.net Montagshandel in London: FTSE 100 steigt am Montagmittag
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart stärker
finanzen.net FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX
finanzen.net FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vodafone Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Börse London in Grün: FTSE 100 notiert zum Start im Plus
finanzen.net FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vodafone Group von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verbucht Abschläge
EN, TheGuardian Vodafone outage: thousands of broadband and mobile users report problems
BBC Vodafone admits 'major outage' as more than 130,000 report problems
Zacks Vodafone to Invest Heavily in U.K. Businesses for Network Upgrade
Zacks Vodafone Group (VOD) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights KDDI, Vodafone Group and Millicom International Cellular
RTE.ie Vodafone Ireland's competition for SMEs to win ad package
Zacks Is Vodafone Group (VOD) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Zacks.com featured highlights Carnival, Levi Strauss, Vodafone and Invesco
