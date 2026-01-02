ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Vodafone auf 'Buy' - Ziel hoch auf 119 Pence

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Vodafone (Vodafone Group) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 119 Pence angehoben. Paul Sidney begründete seine Kaufempfehlung für den britischen Telekom-Konzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem Free-Cashflow-Wachstum und der robusten Bilanz, die Chancen in puncto Kapitalverteilung mit sich bringe. Neben erwartetem Dividendenwachstum sieht er auch Potenzial für weitere Aktienrückkäufe oder kleinere Zukäufe./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:53 / GMT

