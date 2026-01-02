DAX25.026 +0,5%Est505.916 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,7%Nas23.547 +0,7%Bitcoin78.705 -1,8%Euro1,1687 ±-0,0%Öl60,70 +0,3%Gold4.453 -0,9%
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Vodafone auf 'Buy' - Ziel hoch auf 119 Pence

07.01.26 13:43 Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Vodafone (Vodafone Group) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 119 Pence angehoben. Paul Sidney begründete seine Kaufempfehlung für den britischen Telekom-Konzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem Free-Cashflow-Wachstum und der robusten Bilanz, die Chancen in puncto Kapitalverteilung mit sich bringe. Neben erwartetem Dividendenwachstum sieht er auch Potenzial für weitere Aktienrückkäufe oder kleinere Zukäufe./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu Vodafone Group PLC

DatumRatingAnalyst
09:46Vodafone Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.2026Vodafone Group SellUBS AG
11.12.2025Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
08.12.2025Vodafone Group OverweightBarclays Capital
28.11.2025Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:46Vodafone Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.2025Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
08.12.2025Vodafone Group OverweightBarclays Capital
18.11.2025Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.11.2025Vodafone Group Equal WeightBarclays Capital
17.11.2025Vodafone Group Equal WeightBarclays Capital
20.10.2025Vodafone Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Vodafone Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Vodafone Group NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.01.2026Vodafone Group SellUBS AG
28.11.2025Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.11.2025Vodafone Group SellUBS AG
12.11.2025Vodafone Group SellUBS AG
11.11.2025Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.

