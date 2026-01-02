Vodafone Group Aktie
Marktkap. 27,08 Mrd. EURDiv. Rendite 5,19%
WKN A1XA83
ISIN GB00BH4HKS39
Symbol VODPF
Vodafone Group Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vodafone von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 119 Pence angehoben. Paul Sidney begründete seine Kaufempfehlung für den britischen Telekom-Konzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem Free-Cashflow-Wachstum und der robusten Bilanz, die Chancen in puncto Kapitalverteilung mit sich bringe. Neben erwartetem Dividendenwachstum sieht er auch Potenzial für weitere Aktienrückkäufe oder kleinere Zukäufe./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vodafone Group Buy
|Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
0,01 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1,03 £
|Abst. Kursziel*:
-98,83%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
1,03 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-98,84%
|
Analyst Name:
Paul Sidney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
0,80 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vodafone Group PLC
|09:46
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.12.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
