Vodafone Group Aktie

1,19 EUR +0,03 EUR +2,59 %
STU
1,03 GBP +0,03 GBP +2,64 %
LSE
Marktkap. 27,08 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,19%
WKN A1XA83

ISIN GB00BH4HKS39

Symbol VODPF

09:46 Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vodafone von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 119 Pence angehoben. Paul Sidney begründete seine Kaufempfehlung für den britischen Telekom-Konzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem Free-Cashflow-Wachstum und der robusten Bilanz, die Chancen in puncto Kapitalverteilung mit sich bringe. Neben erwartetem Dividendenwachstum sieht er auch Potenzial für weitere Aktienrückkäufe oder kleinere Zukäufe./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Unternehmen:
Vodafone Group PLC		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
0,01 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1,03 £		 Abst. Kursziel*:
-98,83%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
1,03 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-98,84%
Analyst Name:
Paul Sidney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
0,80 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vodafone Group PLC

09:46 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 Vodafone Group Sell UBS AG
11.12.25 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08.12.25 Vodafone Group Overweight Barclays Capital
28.11.25 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsende fester
finanzen.net FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Vodafone Group-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Dezember
finanzen.net Mittwochshandel in London: FTSE 100 zum Handelsende in der Verlustzone
finanzen.net Börse London: FTSE 100 leichter
finanzen.net Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittag
finanzen.net Gewinne in London: FTSE 100 zum Start im Plus
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsende mit Kursplus
Benzinga Vodafone, TOD Renew Entertainment Partnership
Financial Times Vodafone chief bets on selling AI and cyber security to businesses
Financial Times Stockpickers: Applied Nutrition, Oxford Instruments, Vodafone
Financial Times Vodafone raises dividend for first time in 7 years
RTE.ie Vodafone to lift dividend for first time in eight years
Benzinga AST SpaceMobile, Vodafone Pick Germany To Drive Next-Gen European Mobile Coverage
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Vodafone Group PLC (VOD) is a Great Choice
Zacks Are Investors Undervaluing Vodafone Group (VOD) Right Now?
