Vodafone Group Aktie
Marktkap. 25,43 Mrd. EURDiv. Rendite 5,19%
WKN A1XA83
ISIN GB00BH4HKS39
Symbol VODPF
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vodafone mit einem Kursziel von 140 Pence auf "Buy" belassen. Bei einer Gesprächsrunde mit Analysten habe der Telekommunikationskonzern optimistischer und offensiver auf Fragen geantwortet als bei vergleichbaren Veranstaltungen in der Vergangenheit, schrieb Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/ag
|Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
1,40 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
0,93 £
|Abst. Kursziel*:
50,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
0,93 £
|Abst. Kursziel aktuell:
50,63%
|
Analyst Name:
Robert Grindle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
0,87 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vodafone Group PLC
|13:26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|13:26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|13:26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|14.10.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|24.07.25
|Vodafone Group Underperform
|Bernstein Research
|24.07.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Vodafone Group Neutral
|UBS AG
|09.07.25
|Vodafone Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.