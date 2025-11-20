DAX 23.103 -0,8%ESt50 5.506 -1,1%MSCI World 4.209 -0,2%Top 10 Crypto 11,10 -8,5%Nas 22.078 -2,2%Bitcoin 71.192 -5,3%Euro 1,1506 -0,2%Öl 62,34 -1,4%Gold 4.042 -0,9%
Vodafone Group Aktie

1,01 EUR -0,01 EUR -0,74 %
STU
0,89 GBP -0,01 GBP -0,72 %
LSE
Marktkap. 24,8 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,19%
WKN A1XA83

ISIN GB00BH4HKS39

Symbol VODPF

UBS AG

Vodafone Group Sell

11:46 Uhr
Vodafone Group Sell
Vodafone Group PLC
1,01 EUR -0,01 EUR -0,74%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 80 Pence auf "Sell" belassen. Die Aktien der Briten seien trotz vieler Risiken teurer als die der Konkurrenz, schrieb Polo Tang am Donnerstag im Nachklapp des jüngsten Quartalsberichts./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vodafone Group Sell

Unternehmen:
Vodafone Group PLC		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
0,80 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
0,89 £		 Abst. Kursziel*:
-10,59%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
0,89 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,29%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
0,87 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vodafone Group PLC

11:46 Vodafone Group Sell UBS AG
18.11.25 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 Vodafone Group Equal Weight Barclays Capital
12.11.25 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 Vodafone Group Sell UBS AG
