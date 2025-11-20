Vodafone Group Aktie
Marktkap. 24,8 Mrd. EURDiv. Rendite 5,19%
WKN A1XA83
ISIN GB00BH4HKS39
Symbol VODPF
Vodafone Group Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 80 Pence auf "Sell" belassen. Die Aktien der Briten seien trotz vieler Risiken teurer als die der Konkurrenz, schrieb Polo Tang am Donnerstag im Nachklapp des jüngsten Quartalsberichts./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vodafone Group Sell
|Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
0,80 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
0,89 £
|Abst. Kursziel*:
-10,59%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
0,89 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,29%
|
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
0,87 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
