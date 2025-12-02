DAX23.759 +0,7%Est505.706 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,76 +0,6%Nas23.276 -0,4%Bitcoin75.325 +1,3%Euro1,1612 ±0,0%Öl62,95 -0,6%Gold4.203 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Airbus 938914 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Plug Power, Apple, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger, Siemens Energy im Fokus
Top News
Bilfinger-Aktie mit Rekordhoch: Schnelleres Wachstum geplant - Auch HOCHTIEF mit Hoch Bilfinger-Aktie mit Rekordhoch: Schnelleres Wachstum geplant - Auch HOCHTIEF mit Hoch
Die Satoshi-Frage: Analysten finden Hinweise auf Jack Dorsey als Bitcoin-Gründer Die Satoshi-Frage: Analysten finden Hinweise auf Jack Dorsey als Bitcoin-Gründer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.
Geduld erforderlich

Vodafone-Aktie rückt ins Plus vor: Sammelklage gegen den Telekommunikationskonzern zieht sich in die Länge

02.12.25 13:08 Uhr
Vodafone-Aktie mit Aufschlägen: Preiserhöhungsdrama vor Gericht - Gerichtsverfahren zieht sich Jahre hin | finanzen.net

Wer bei einer Sammelklage gegen den Internetanbieter Vodafone mitmacht, muss sich in Geduld üben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vodafone Group PLC
1,05 EUR 0,00 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie das Oberlandesgericht (OLG) Hamm mitteilte, wurde die für Mittwoch geplante mündliche Verhandlung abgesagt. Das Verfahren soll ausgesetzt werde, um vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg Antworten auf europarechtliche Fragen einzuholen. Es gebe "Klärungsbedarf", so ein Gerichtssprecher.

Wer­bung

Bei der Sammelklage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) machen bereits mehr als 110.000 Menschen mit. Vodafone Group hatte 2023 die Preise für Festnetz-Internet um fünf Euro pro Monat erhöht. Betroffen waren laufende Verträge von rund 10 Millionen Kunden.

Nach Ansicht der Verbraucherschützer waren die Preiserhöhungen unrechtmäßig. Sie fordern, dass Vodafone den betroffenen Kundinnen und Kunden die Preisdifferenz erstattet. Die Firma begründete die Anhebung mit höheren Kosten und weist die Vorwürfe zurück. Mit der Einbeziehung des EuGH dürfte sich das Gerichtsverfahren am OLG Hamm (Aktenzeichen I-12 VKl 1/23) wohl weit in das Jahr 2026 hinein ziehen.

Das Verfahren ist einer der ersten Fälle, der sich auf ein neues Bundesgesetz bezieht. Für Verbraucher ist es ein schärferes Schwert. Am Ende des Rechtsstreits könnten Vodafone-Kunden direkt Geld zurückbekommen, ohne selbst vor Gericht ziehen zu müssen.

Wer­bung

Die Vodafone-Aktie gewinnt im Handel in London zeitweise 1,00 Prozent auf 0,93 GBP.

HAMM (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vodafone Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vodafone Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, ChameleonsEye / Shutterstock.com

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vodafone Group PLC

DatumRatingAnalyst
28.11.2025Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.11.2025Vodafone Group Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Vodafone Group SellUBS AG
18.11.2025Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
17.11.2025Vodafone Group Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025Vodafone Group KaufenDZ BANK
14.10.2025Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
26.08.2025Vodafone Group KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.11.2025Vodafone Group Equal WeightBarclays Capital
17.11.2025Vodafone Group Equal WeightBarclays Capital
20.10.2025Vodafone Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Vodafone Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Vodafone Group NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.11.2025Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.11.2025Vodafone Group SellUBS AG
12.11.2025Vodafone Group SellUBS AG
11.11.2025Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Vodafone Group SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vodafone Group PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen