Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI im Fokus
Top News
Evonik-Aktie in Rot: JPMorgan senkt Kursziel Evonik-Aktie in Rot: JPMorgan senkt Kursziel
WACKER CHEMIE-Aktie fällt: JPMorgan-Abstufung belastet WACKER CHEMIE-Aktie fällt: JPMorgan-Abstufung belastet
Vodafone Group Aktie

1,06 EUR -0,02 EUR -1,80 %
STU
1,00 CHF +0,01 CHF +0,71 %
BRX
Marktkap. 25,55 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,19%
WKN A1XA83

ISIN GB00BH4HKS39

Symbol VODPF

JP Morgan Chase & Co.

Vodafone Group Underweight

09:21 Uhr
Vodafone Group Underweight
Aktie in diesem Artikel
Vodafone Group PLC
1,06 EUR -0,02 EUR -1,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vodafone von 62 auf 71 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach dem Rekordjahr 2024 und dem mäßigeren laufenden Jahr dürfte 2026 die seit langem erwartete Branchenkonsolidierung stattfinden, schrieb Akhil Dattani in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Schwäche der Branchenriesen Deutsche Telekom und Telefonica habe die deutlichen Kursgewinne vieler Werte aufgrund von Konsolidierungsfantasie überschattet. Das Umsatzwachstum dürfte mäßig bleiben, die Ergebnisentwicklung aber von Kostensenkungen und Kapitaldisziplin profitieren. Noch wichtiger sei die anhaltende Konsolidierungsfantasie bei immer noch zu niedrigen Bewertungen. Dattanis Favoriten für 2026 sind Orange, Bouygues, SES, BT, Tele2, Telia, Sinch und Deutsche Telekom (alle "Overweight"). Negativ sieht er indes Sunrise, Swisscom, Nos und Vodafone (alle "Underweight")./gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vodafone Group Underweight

Unternehmen:
Vodafone Group PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
0,71 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
0,94 £		 Abst. Kursziel*:
-24,64%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Akhil Dattani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
0,88 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vodafone Group PLC

09:21 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Vodafone Group Equal Weight Barclays Capital
21.11.25 Vodafone Group Sell UBS AG
18.11.25 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 Vodafone Group Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

