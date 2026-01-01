GNW-News: Der CEO des Hafens von Long Beach hält eine Rede auf dem Weltwirtschaftsforum
DAVOS, Schweiz, Jan. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der CEO des Hafens von Long
Beach, Dr. Noel Hacegaba, wird diese Woche auf dem Weltwirtschaftsforum
sprechen. Das jährliche Treffen bringt weltweit führende Persönlichkeiten aus
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in Davos in der Schweiz zusammen, um
zukunftsorientierte Diskussionen zu führen, globale Probleme anzugehen und
Prioritäten zu setzen. Hacegaba wird der einzige Spitzenmanager einer US-
Hafenbehörde auf diesem hochrangigen Gipfeltreffen sein, an dem voraussichtlich
850 Führungskräfte und Staatschefs aus 130 Ländern teilnehmen werden.
Als neu ernannter Geschäftsführer eines der führenden Häfen Amerikas wird
Hacegaba an Runden Tischen, Plenarsitzungen und Treffen mit globalen
Führungskräften, nationalen Politikern, Wirtschaftsexperten und den CEOs der
weltweit führenden Häfen und Seefrachtunternehmen teilnehmen.
Hacegaba, der zur Teilnahme an dem Forum eingeladen wurde, erklärte, er werde
diese Gelegenheit nutzen, um Kunden und Interessengruppen aus der globalen
Schifffahrtsbranche die Position des Hafens von Long Beach als einer der
führenden internationalen Seehäfen und seine visionären Pläne für die Zukunft
näherzubringen.
?Der Hafen von Long Beach ist ein globaler Hafen, und in einer Zeit dynamischer
Handelspolitik und -prioritäten können wir es uns nicht leisten, nicht mit am
Tisch zu sitzen, wenn die wichtigsten Wirtschaftsführer der Welt über die
Zukunft diskutieren", so Hacegaba.?Unsere neue langfristige Frachtprognose sagt
voraus, dass wir unser jährliches Containervolumen in Long Beach bis 2050
verdoppeln werden. Um das zu erreichen, sind visionäre Innovationen,
Fortschritte in der Personalentwicklung und eine beispiellose internationale
Zusammenarbeit erforderlich."
?Als wichtigstes Tor für den Handel der USA mit Asien und darüber hinaus werden
wir keine Gelegenheit verpassen, neue Partner zu finden, die Beziehungen zu
unseren Kunden zu stärken und wichtige Informationsquellen zu erschließen, wie
sie beispielsweise durch die Teilnahme am Weltwirtschaftsforum geboten werden",
erklärt Frank Colonna, Präsident der Long Beach Harbor Commission.?Wir haben
Noel damit beauftragt, unseren Hafen in die Zukunft zu führen, und dafür muss er
auf oberster Ebene an den Gesprächen beteiligt sein."
Am 15. Januar hielt Hacegaba seine erste?State of the Port"-Rede, in der er
eine kühne neue Vision für den Hafen vorstellte, der als emissionsfreier,
Arbeitsplätze schaffender und der Gemeinschaft zugutekommender globaler
Handelsführer in die Zukunft gehen soll. Er gab außerdem bekannt, dass der Hafen
trotz der drohenden neuen Zölle sein bisher höchstes Frachtvolumen erreicht
habe. Weitere Informationen finden Sie hier (https://polb.com/port-info/news-
and-press/hacegaba-sets-bold-new-vision-for-port-of-the-future-01-15-2026/).
Der Hafen von Long Beach ist weltweit führend bei Initiativen für
umweltfreundliche Häfen und erstklassigem Kundenservice und transportiert Fracht
zuverlässig, schnell und effizient. Als wichtigster US-amerikanischer
Umschlagplatz für den transpazifischen Handel wickelt der Hafen jährlich einen
Handel im Wert von mehr als 300 Milliarden US-Dollar ab und sichert 2,7
Millionen Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten, darunter 691.000 in
Südkalifornien. Er ist einer von 18 strategisch wichtigen Handelshäfen in den
Vereinigten Staaten und hat die Aufgabe, bei unerwarteten Ereignissen und
nationalen Verteidigungsfällen den Einsatz von Streitkräften zu unterstützen.
Branchenführer haben Long Beach zum siebten Mal in Folge zum?Besten
Westküstenhafen Nordamerikas" und 2025 zum?Besten grünen Hafen" gekürt. Für die
nächsten zehn Jahre plant der Hafen Kapitalinvestitionen in Höhe von 3,2
Milliarden US-Dollar zur Verbesserung von Kapazität, Wettbewerbsfähigkeit und
