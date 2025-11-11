DAX23.973 +0,1%Est505.690 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 -2,7%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.852 -0,9%Euro1,1573 +0,1%Öl64,35 +0,5%Gold4.141 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J RENK RENK73 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie gibt nach: Tech-Investor SoftBank macht Kasse und verkauft seine Anteile am KI-Riesen NVIDIA-Aktie gibt nach: Tech-Investor SoftBank macht Kasse und verkauft seine Anteile am KI-Riesen
Apple-Aktie etwas tiefer: iPhone Air-Launch wird offenbar verschoben Apple-Aktie etwas tiefer: iPhone Air-Launch wird offenbar verschoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Starkes Umfeld

Vodafone-Aktie springt an: Umsatz gesteigert - Deutschland-Geschäft läuft wieder besser

11.11.25 10:04 Uhr
Vodafone-Aktie steigt nach Umsatzplus - Deutschland-Geschäft erholt sich | finanzen.net

Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 (31. März) den Umsatz und operativen Gewinn gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vodafone Group PLC
1,06 EUR 0,06 EUR 5,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Unternehmen profitierte dabei von einem besseren Deutschland-Geschäft und der Übernahme des britischen Mobilfunkanbieters Three. Für das laufende Jahr zeigen sich die Briten nun optimistischer. Das Management um Konzernchefin Margherita Della Valle erwartet jetzt ein bereinigtes operatives Ergebnis (EbitdaAL) am oberen Ende der ausgegebenen Spanne von 11,3 bis 11,6 Milliarden Euro. An der Börse kamen die Zahlen und etwas positivere Sicht auf den operativen Gewinn gut an.

Wer­bung

Die Aktie legte im frühen Handel knapp sechs Prozent zu und lag damit an der Spitze des Branchenindex Stoxx 600 Telecommunications. Das Papier baute damit sein Jahresplus auf rund 38 Prozent aus. Auch in diesem Zeitraum schnitt Vodafone deutlich besser als der Index ab. Ganz anders sieht es beim Blick auf die vergangenen fünf Jahre aus. Seit dem Herbst 2020 büßten die Vodafone-Anteile rund ein Fünftel ein, während der Index um fast ein Viertel zulegte.

Der Umsatz erhöhte sich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres um 7,3 Prozent auf 19,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg in dieser Größenordnung gerechnet. Der Service-Umsatz stieg um 8,1 Prozent auf 16,3 Milliarden Euro. Organisch, also ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe, wuchs der Service-Umsatz um 5,7 Prozent.

In Deutschland lief das Geschäft zuletzt wieder etwas besser. Zwar war der Service-Umsatz auf Halbjahressicht um 1,4 Prozent rückläufig; im zweiten Quartal stieg er aber um 0,5 Prozent auf 2,74 Milliarden Euro. Das war das erste Plus seit sechs Quartalen, wie es von den Düsseldorfern hieß.

Wer­bung

Im TV-Geschäft konnte Vodafone Deutschland nach einem Plus im ersten Quartal weitere 62.000 Kunden auf nun 8,84 Millionen hinzugewinnen. Im hart umkämpften Mobilfunkmarkt war die Kundenzahl im zweiten Quartal nur leicht rückläufig. Rückenwind bekam Vodafone hier von der Bereitstellung der Netze für den Partner 1&1, mit entsprechenden Einnahmen. Rund 11 Millionen 1&1-Kunden seien nun im Vodafone-Netz, so Deutschland-Chef Marcel de Groot. Bei Breitbandinternet-Zugängen ging die Zahl der Kunden im Zeitraum Juli bis September etwas zurück.

In den vergangenen Quartalen wurde das TV-Geschäft in Deutschland noch vom Aus für das Nebenkostenprivileg deutlich belastet. Seit Mitte des vergangenen Jahres dürfen Vermieter die Kosten für einen Fernsehkabelanschluss nicht mehr pauschal über die Miete als Nebenkosten abrechnen. Viele Vodafone-Kunden suchten sich daraufhin einen neuen Fernsehanbieter.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und nach Leasingkosten (EbitdaAL) verbesserte sich auf Konzernebene um 5,9 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Auch dies entspricht den Markterwartungen. Organisch lag der Anstieg bei 6,8 Prozent.

Wer­bung

An der Börse reagieren Anleger erfreut und schicken die Vodafone-Aktie in London zeitweise um 5,89 Prozent hoch auf 0,9416 GBP.

/err/zb/stk

----------

Vodafone-PM

https://investors.vodafone.com/performance/financial-results-and-presentations

Vodafone-Deutschland im Redaktions-Account

LONDON (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vodafone Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vodafone Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ChameleonsEye / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vodafone Group PLC

DatumRatingAnalyst
11:26Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Vodafone Group SellUBS AG
20.10.2025Vodafone Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.2025Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
26.08.2025Vodafone Group KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
14.10.2025Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
26.08.2025Vodafone Group KaufenDZ BANK
07.07.2025Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
30.05.2025Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Vodafone Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Vodafone Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Vodafone Group NeutralUBS AG
09.07.2025Vodafone Group NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.06.2025Vodafone Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11:26Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Vodafone Group SellUBS AG
24.07.2025Vodafone Group UnderperformBernstein Research
24.07.2025Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.06.2025Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vodafone Group PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen