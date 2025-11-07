DAX 23.998 +0,2%ESt50 5.696 +0,6%MSCI World 4.394 +0,2%Top 10 Crypto 14,22 -3,1%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.039 -1,8%Euro 1,1594 +0,3%Öl 64,54 +0,8%Gold 4.143 +0,7%
Vodafone Group Aktie

1,05 EUR +0,04 EUR +3,52 %
STU
0,94 GBP +0,06 GBP +6,23 %
LSE
Marktkap. 23,94 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,19%
WKN A1XA83

ISIN GB00BH4HKS39

Symbol VODPF

JP Morgan Chase & Co.

Vodafone Group Underweight

11:26 Uhr
Vodafone Group Underweight
Vodafone Group PLC
1,05 EUR 0,04 EUR 3,52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vodafone nach Zahlen mit einem Kursziel von 62 Pence auf "Underweight" belassen. Der britische Telekommunikationskonzern habe umsatzseitig die Erwartungen erfüllt und mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) übertroffen, schrieb Akhil Dattani am Dienstag. Zum nach oben hin eingeengten Ausblick merkte er an, beim Ebitda preisten die Konsensschätzungen bereits das obere Ende der bisherigen Zielspanne ein, während sie bei der Barmittelentwicklung (EFCF) in deren Mitte lägen. Dies sollte ebenso wie die angekündigte, progressive Dividendenpolitik positiv aufgenommen werden. Entscheidend sei indes die Frage, inwieweit sich die überraschend positiven Trends den schneller als erwarteten Fortschritten in der Kooperation mit 1&1 verdankten und ob sie in die Zukunft fortgeschrieben werden könnten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vodafone Group Underweight

Unternehmen:
Vodafone Group PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
0,62 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
0,92 £		 Abst. Kursziel*:
-32,65%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
0,94 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-34,36%
Analyst Name:
Akhil Dattani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
0,85 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

11:26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Vodafone Group Sell UBS AG
20.10.25 Vodafone Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.25 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
26.08.25 Vodafone Group Kaufen DZ BANK
