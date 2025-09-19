Aktien von Ericsson und Nokia stabil: Milliardenauftrag von Vodafone Three
Vodafone Three hat die beiden Ausrüster Ericsson und Nokia mit dem Netzwerkausbau in Großbritannien beauftragt.
Werte in diesem Artikel
Der Auftrag hat ein Volumen von mehr als 2 Milliarden Pfund, wie Vodafone Three mitteilte. Vodafone Three, entstanden durch die Fusion des britischen Vodafone-Geschäfts mit dem konkurrierenden Betreiber Three U.K. Anfang des Jahres, hatte zugesagt, 11 Milliarden Pfund zu investieren, um in den kommenden 10 Jahren ein fortschrittliches 5G-Netzwerk aufzubauen. Der nun bekannt gegebene Vertrag ist Teil dieser Verpflichtung und umfasst einen Achtjahresvertrag zur Bereitstellung von Netzwerktechnologie für mehr als 17.000 Standorte. Ericsson soll dabei die bestehende 4G- und 5G-Infrastruktur modernisieren und Nokia werde seine Netzwerktechnologie für rund 7.000 Standorte in ganz Großbritannien bereitstellen.
In Stockholm notiert die Ericsson-Aktie zeitweise 0,03 Prozent tiefer bei 76.16 SEK. Die Nokia-Aktie zeigt sich in Helsinki derweil 0,07 Prozent schwächer bei 4,01 Euro.
Von Dominic Chopping
DOW JONES
