DAX23.494 -0,6%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,55 -2,8%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.853 -2,4%Euro1,1773 +0,2%Öl66,21 -0,7%Gold3.726 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Porsche PAG911 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Apple 865985 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt deutlich -- Pfizer plant wohl Übernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Top News
Aktien von Porsche AG und Sartorius raus: So sieht der DAX seit heute aus - Aktien von Scout24 und GEA gesucht Aktien von Porsche AG und Sartorius raus: So sieht der DAX seit heute aus - Aktien von Scout24 und GEA gesucht
DZ BANK: Kaufen für BASF-Aktie DZ BANK: Kaufen für BASF-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Netzwerkausbau

Aktien von Ericsson und Nokia stabil: Milliardenauftrag von Vodafone Three

22.09.25 12:24 Uhr
Aktien von Ericsson & Nokia unbeeindruckt: Milliarden-Deal mit Vodafone! | finanzen.net

Vodafone Three hat die beiden Ausrüster Ericsson und Nokia mit dem Netzwerkausbau in Großbritannien beauftragt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CK Hutchison Holdings Ltd
5,49 EUR -0,10 EUR -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
6,93 EUR 0,05 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
4,01 EUR -0,01 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vodafone Group PLC
0,97 EUR 0,00 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Auftrag hat ein Volumen von mehr als 2 Milliarden Pfund, wie Vodafone Three mitteilte. Vodafone Three, entstanden durch die Fusion des britischen Vodafone-Geschäfts mit dem konkurrierenden Betreiber Three U.K. Anfang des Jahres, hatte zugesagt, 11 Milliarden Pfund zu investieren, um in den kommenden 10 Jahren ein fortschrittliches 5G-Netzwerk aufzubauen. Der nun bekannt gegebene Vertrag ist Teil dieser Verpflichtung und umfasst einen Achtjahresvertrag zur Bereitstellung von Netzwerktechnologie für mehr als 17.000 Standorte. Ericsson soll dabei die bestehende 4G- und 5G-Infrastruktur modernisieren und Nokia werde seine Netzwerktechnologie für rund 7.000 Standorte in ganz Großbritannien bereitstellen.

Wer­bung

In Stockholm notiert die Ericsson-Aktie zeitweise 0,03 Prozent tiefer bei 76.16 SEK. Die Nokia-Aktie zeigt sich in Helsinki derweil 0,07 Prozent schwächer bei 4,01 Euro.

Von Dominic Chopping

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf CK Hutchison

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CK Hutchison

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jari J / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vodafone Group PLC

DatumRatingAnalyst
26.08.2025Vodafone Group KaufenDZ BANK
30.07.2025Vodafone Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Vodafone Group UnderperformBernstein Research
24.07.2025Vodafone Group NeutralUBS AG
24.07.2025Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.08.2025Vodafone Group KaufenDZ BANK
07.07.2025Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
30.05.2025Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
20.05.2025Vodafone Group KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.07.2025Vodafone Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Vodafone Group NeutralUBS AG
09.07.2025Vodafone Group NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.06.2025Vodafone Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.06.2025Vodafone Group NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Vodafone Group UnderperformBernstein Research
24.07.2025Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.06.2025Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.05.2025Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2025Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vodafone Group PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen