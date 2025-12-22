DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,3%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.999 +0,4%Euro1,1721 ±0,0%Öl61,20 +1,1%Gold4.416 +1,8%
Ifo: Deutsche Unternehmen blicken pessimistisch auf 2026

22.12.25 08:01 Uhr

DOW JONES--Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft bleibt angespannt. Nach einer aktuellen Umfrage des Ifo-Instituts blickt jedes vierte Unternehmen (rund 26 Prozent) mit Sorge auf das Jahr 2026 und rechnet mit einer Verschlechterung der eigenen Geschäfte. Während eine deutliche Mehrheit von 59 Prozent der befragten Betriebe davon ausgeht, dass sich ihre wirtschaftliche Lage im kommenden Jahr nicht verändern wird, hoffen lediglich 14,9 Prozent auf eine Verbesserung.

"Die Unternehmen bleiben sehr zurückhaltend - von Aufbruchstimmung ist weit und breit nichts zu sehen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Wirklich optimistisch blickt kaum eine Branche auf 2026."

Die Skepsis zieht sich durch fast alle Wirtschaftsbereiche. In der Industrie erwarten 26,5 Prozent der Betriebe eine Eintrübung, während nur 18,2 Prozent auf Wachstum setzen. Ein Lichtblick zeigt sich lediglich im Bereich der elektrischen Ausrüstungen: Dort übertrifft der Anteil der Optimisten mit 27,1 Prozent die Zahl der Pessimisten mit 12,7 Prozent deutlich.

Bei den Dienstleistern ist das Bild ähnlich verhalten, wobei hier vor allem der Handel heraussticht: Fast jeder dritte Händler (32,5 Prozent) befürchtet für 2026 schlechtere Geschäfte. Auch im Baugewerbe bleibt die Lage trotz politischer Impulse schwierig. 33,2 Prozent der Baubetriebe rechnen mit einer ungünstigeren Entwicklung, nur rund jeder zehnte Betrieb hofft auf Besserung. "Die Zahlen sind insofern überraschend, als die Branche eigentlich auf das angekündigte Infrastrukturpaket hoffen könnte. Euphorie scheint dies noch nicht auszulösen", sagt Wohlrabe.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 02:01 ET (07:01 GMT)