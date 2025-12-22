DAX24.307 +0,1%Est505.758 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,91 +2,9%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.290 +0,8%Euro1,1731 +0,1%Öl60,98 +0,7%Gold4.413 +1,7%
Westduell entschieden

BVB-Aktie unbewegt: Borussia Dortmund siegt 2:0 gegen Gladbach

22.12.25 09:44 Uhr
BVB-Aktie kaum verändert: Glanzloser Sieg gegen Gladbach - Borussia Dortmund klettert auf Rang zwei | finanzen.net

Glanzlos hat Borussia Dortmund das brisante Westduell gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen und steht zumindest vorerst auf dem zweiten Tabellenplatz.

Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac bezwang die Elf vom Niederrhein am 116. Dortmunder Vereinsgründungstag auch ohne große spielerische Höhepunkte mit 2:0 (1:0).

Der Sieg dürfte die zuvor durchaus angespannte Lage beim BVB pünktlich zum Weihnachtsfest zwar beruhigen. Von den vorherigen neun Pflichtspielen hatten die Dortmunder nur drei gewonnen. Kritiker am Spielstil des Teams werden aber wohl nicht verstummen.

Vor 81.365 Zuschauern im heimischen Fußball-Tempel erzielte Julian Brandt in der 10. Minute das Tor für den Revierclub. Maximilian Beier (90.+7) traf in der Nachspielzeit zum Endstand. Gladbach präsentierte sich im Angriff dagegen harmlos. Das Team von Coach Eugen Polanski überwintert mit 16 Punkten im Tabellenmittelfeld.

Für Dortmund sind 32 Zähler nach 15 Spielen die beste Ausbeute seit sieben Jahren. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München kann am Sonntag allerdings wieder auf neun Punkte anwachsen.

Dortmund schockt Gladbach mit frühem Tor

Kovac stellte seine Mannschaft im Vergleich zum 1:1 in Freiburg am vergangenen Sonntag gleich auf fünf Positionen um - auch wegen Personalproblemen. Unter anderem Brandt und Niklas Süle rückten neu in die Startelf.

Das lohnte sich schnell. In Co-Produktion sorgten die beiden für die frühe Dortmunder Führung. Süle flankte von rechts an den zweiten Pfosten, wo Brandt mit einer sehenswerten Direktabnahme mit der ersten Chance zum 1:0 traf.

Für Aufregung sorgte ein Gerangel zwischen Serhou Guirassy und Gladbachs Philipp Sander unmittelbar vor dem Tor. Nicht nur die Gladbacher monierten eine unfaire Aktion des BVB-Stürmers. "Das ist klar Foul", sagte Ex-Nationalspieler Shkodran Mustafi bei Sky. Schiedsrichter Sven Jablonski sah das anders.

Dortmund glänzte in der Folge nicht, hielt das Geschehen aber trotz teilweise erstaunlicher Passivität lange vom eigenen Tor fern. Das lag auch daran, dass die Gäste aussichtsreiche Umschaltsituationen nicht nutzten.

Adeyemi vergibt große Chance

Die Gladbacher zeigten zwar Einsatz, spielten jedoch viel zu ungenau, um das Kovac-Team in Bedrängnis zu bringen. Hätte Gladbachs Keeper Moritz Nicolas bei einer Riesenchance von Karim Adeyemi nicht glänzend reagiert, hätte es nach einer halben Stunde 2:0 gestanden. Bei der ersten Torchance der Gladbacher kurz vor der Pause war Dortmunds Torwart Gregor Kobel gegen Rocco Reitz zur Stelle.

Kurz nach dem Seitenwechsel jubelten die BVB-Fans über die vermeintliche Vorentscheidung. Ein Kopfballtor Guirassys zählte wegen einer vorherigen Abseitsposition des 29-Jährigen nicht.

Kobel verhindert Ausgleich

Die Partie wurde nun hektischer. Schiedsrichter Jablonski zeigte Gelbe Karten und wurde von den Spielern mehrfach in Diskussionen verwickelt. Adeyemi regte sich nach seiner Auswechslung mächtig auf und musste von BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl beruhigt werden.

Auf dem Platz mühten sich die Gladbacher, trafen aber weiterhin in der gegnerischen Hälfte zu häufig die falschen Entscheidungen. Der BVB verpasste es, die Partie mit einem weiteren Treffer die Nerven der eigenen Fans zu beruhigen. Der kurz zuvor eingewechselte Wael Mohya verpasste den Ausgleich quasi aus dem Nichts knapp. Der 16-Jährige scheiterte an Kobel. So brachte Dortmund den knappen Vorsprung über die Zeit.

Die BVB-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise unbewegt bei 3,27 Euro.

/the/DP/he

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

