ROUNDUP/TV-Überraschung: Golf bald bei der Telekom

22.12.25 11:28 Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Golf-Fans benötigen im neuen Jahr ein weiteres Abonnement. Die Deutsche Telekom hat sich ein umfangreiches Rechtepaket gesichert und überträgt zukünftig die Turniere der PGA-Tour und der DP World Tour, die bisher von Sky gezeigt wurden. Auch der alle zwei Jahre ausgespielte Ryder Cup wird von 2027 an bei den kostenpflichtigen TV-Angeboten der Telekom laufen.

Die vier Major-Turniere werden weiterhin von Sky übertragen. Die LIV-Tour läuft wie bisher auf DAZN. Im Paket der Telekom sind zusätzlich die Nachwuchs- und die Legenden-Tour enthalten.

Der bis 2029 laufende Vertrag umfasst laut Telekom pro Jahr 131 Wettbewerbe und bietet für Kunden von MagentaTV und MagentaSport rund 300 Tage Live-Golf pro Jahr auf zwei neuen Golf-Kanälen. Golf habe "eine neue Heimat", sagte Telekom-TV-Chef Arnim Butzen. "Mit diesem Paket bieten wir Deutschlands umfassendstes Golf-Live-Angebot aller Zeiten. Von den ersten Flights bis zur Entscheidung zeigen wir jedes Turnier wie noch nie."

Masters, Majors und Frauen-Golf weiter bei Sky

"Mit allen vier Majors inklusive des Masters in Augusta bleibt Sky Sport langfristig die exklusive Heimat der größten Turniere des Herren-Golfs", teilte Sky mit. "Darüber hinaus überträgt Sky Sport 2026 mit dem Solheim Cup, allen fünf Majors, der Ladies PGA Tour und der Ladies European Tour alle wichtigen Turniere der Frauen sowie auch die Tomorrow Golf League mit Tiger Woods und Rory McIlroy."

Mit der PGA-Tour und der DP World Tour sei laut Sky in Deutschland keine direkte Einigung über die Verlängerung der zum Jahresende auslaufenden Rechte erzielt worden. Darüber hinaus kündigte der Sender an, in Kürze hochkarätige neue Golfrechte im Programm zu haben./mrs/DP/nas

