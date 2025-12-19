DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,78 +5,4%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.134 +3,0%Euro1,1711 -0,1%Öl60,46 +1,3%Gold4.339 +0,1%
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone --DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Micron, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
DAX in KW 51: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 51: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Musks Imperium: SpaceX-Börsengang steht bevor - mit welchen Folgen für die Tesla-Aktie? Musks Imperium: SpaceX-Börsengang steht bevor - mit welchen Folgen für die Tesla-Aktie?
Index-Bewegung

Pluszeichen in New York: Dow Jones schlussendlich mit Kursplus

19.12.25 22:32 Uhr

19.12.25 22:32 Uhr
So performte der Dow Jones am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
183,52 EUR 5,52 EUR 3,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
492,50 EUR 7,00 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
67,30 EUR 1,20 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
767,20 EUR 9,80 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Home Depot
295,60 EUR -9,40 EUR -3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
McDonald's Corp.
270,65 EUR -3,05 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
49,87 EUR -6,24 EUR -11,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
153,76 EUR 4,84 EUR 3,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sherwin-Williams Co.
274,00 EUR -10,60 EUR -3,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
34,13 EUR -0,42 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
298,00 EUR 3,80 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
48.134,9 PKT 183,0 PKT 0,38%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,38 Prozent stärker bei 48.134,89 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,652 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,311 Prozent fester bei 48.101,18 Punkten in den Handel, nach 47.951,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 47.974,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48.289,63 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 0,946 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 19.11.2025, den Wert von 46.138,77 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 19.09.2025, bei 46.315,27 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 19.12.2024, den Wert von 42.342,24 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,55 Prozent. Bei 48.886,86 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Zählern markiert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 3,93 Prozent auf 180,99 USD), Boeing (+ 2,79 Prozent auf 214,08 USD), Goldman Sachs (+ 1,96 Prozent auf 893,48 USD), Cisco (+ 1,91 Prozent auf 78,42 USD) und Caterpillar (+ 1,84 Prozent auf 576,22 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Nike (-10,54 Prozent auf 58,71 USD), Home Depot (-3,48 Prozent auf 296,65 EUR), Verizon (-1,46 Prozent auf 39,82 USD), Sherwin-Williams (-1,38 Prozent auf 320,86 USD) und McDonalds (-1,19 Prozent auf 315,84 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 116.777.425 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,548 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

2025 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

