Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- Asiens Börsen legen mehrheitlich zu -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- Bitcoin, DroneShield, 1&1 im Fokus
Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Dezember 2025 Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Dezember 2025
VW-Aktie in Rot: Betriebsrat feiert 80 Jahre Mitbestimmung VW-Aktie in Rot: Betriebsrat feiert 80 Jahre Mitbestimmung
Deutsche Telekom Aktie

27,65 EUR +0,01 EUR +0,04 %
STU
Marktkap. 135,35 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750

ISIN DE0005557508

Symbol DTEGF

Bernstein Research

Deutsche Telekom Outperform

08:46 Uhr
Deutsche Telekom Outperform
Deutsche Telekom AG
27,65 EUR 0,01 EUR 0,04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Aktien der Bonner habe 2025 unter Furcht vor stärkere US-Konkurrenz und tristeren Perspektiven für das deutsche Breitbandgeschäft gelitten, schrieb Ottavio Adorisio in dem Kommentar vom Mittwochnachmittag. Der Gegenwind in Deutschlands durch Personal- und Energiekosten sollte aber nachlassen und das Breitbandgeschäft weiter wachsen. Zudem sei mit Blick auf die USA Starlink von Elon Musk ein eher unwahrscheinlicher Wettbewerber. Alles in allem ergäben sich daher mit Blick auf die Aktien Gelegenheiten./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 15:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
27,62 €		 Abst. Kursziel*:
33,96%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
27,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,82%
Analyst Name:
Ottavio Adorisio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

08:46 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
14.11.25 Deutsche Telekom Buy UBS AG
13.11.25 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
13.11.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
13.11.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

