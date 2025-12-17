Zukauf: Director vergrößert Depot um BVB (Borussia Dortmund)-Aktien

Depotänderung

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Am 04.12.2025 wurden bei BVB (Borussia Dortmund) Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Meldung des Deals ging am 15.12.2025 ein. Im Portfolio von BVB (Borussia Dortmund)-Aufsichtsrat Geske, Bernd kam es am 04.12.2025 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 67.051 Aktien zu jeweils 3,31 EUR hinzu. Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,00 Prozent auf 3,32 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,50 Prozent auf 3,26 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 2.310 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer. Am Markt ist BVB (Borussia Dortmund) aktuell 362,59 Mio. Euro wert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 110.377.104 Papiere.

Der vorangegangene Insidertrade von Geske, Bernd wurde am 01.10.2025 gemeldet. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 49.117 Papiere zu jeweils 3,62 EUR.

Redaktion finanzen.net