Aufsichtsrat baut Engagement aus - so reagiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Aktien wechseln den Besitzer

So hoch fiel ein Insiderdeal bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Bei BVB (Borussia Dortmund) kam es am 08.12.2025 zu einem Insidertrade. Am 15.12.2025 wurde die Transaktion bekannt. Geske, Bernd, Aufsichtsrat, agierte mit Blick auf den BVB (Borussia Dortmund)-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 08.12.2025 28.782 Aktien zu je 3,32 EUR erworben. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 3,35 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,50 Prozent auf 3,26 EUR nach oben. An diesem Tag wechselten summa summarum 2.310 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer. BVB (Borussia Dortmund) verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 362,59 Mio. Euro. Derzeit sind 110.377.104 Aktien handelbar.

Geske, Bernd tätigte zuvor am 05.12.2025 einen Insidertrade. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 6.163 Aktien zu je 3,33 EUR.

Redaktion finanzen.net