Insider Portfolio

BVB (Borussia Dortmund)-Aktie: Insider hat nun mehr Anteile im Depot

17.12.25 12:01 Uhr
BVB (Borussia Dortmund) rückte kürzlich wegen Directors' Dealings in den Fokus der Anleger.

Am 05.12.2025 wurde bei BVB (Borussia Dortmund) ein Insidertrade durchgeführt. Der Handel wurde am 15.12.2025 gemeldet. Am 05.12.2025 baute Geske, Bernd, Aufsichtsrat, sein Depot um 6.163 Aktien aus. Geske, Bernd bezahlte 3,33 EUR je Anteilsschein. Im Endeffekt sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im FSE-Handel an und legte um 0,20 Prozent auf 3,32 EUR zu.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 0,50 Prozent auf 3,26 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 2.310 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. BVB (Borussia Dortmund) wird aktuell mit einem Börsenwert von 362,59 Mio. Euro gelistet. 110.377.104 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 04.12.2025 BVB (Borussia Dortmund)-Anteile gehandelt. Zu jeweils 3,31 EUR kaufte Geske, Bernd 67.051 Anteile.

Redaktion finanzen.net

