BVB-Aktie etwas tiefer: Matthäus würde Schlotterbeck zum Verbleib bei Borussia Dortmund raten

02.12.25 11:11 Uhr
BVB-Aktie mit Verlusten: Transfer-Drama - Matthäus torpediert Schlotterbecks möglichen Bayern-Deal | finanzen.net

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus würde Nico Schlotterbeck zu einem Verblieb bei Borussia Dortmund raten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,32 EUR 0,01 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Der BVB steht in der Liga auf Platz drei und ist in der Champions League sowie im Pokal aussichtsreich vertreten. Schlotterbeck hat sich bei der Borussia viel erarbeitet und wird wertgeschätzt", schrieb der Rekord-Nationalspieler in seiner Sky-Kolumne.

"Sicherlich könnte er woanders mehr verdienen, aber in Dortmund ist er Kapitän, der BVB ist ein geiles Projekt", schrieb Matthäus. "Ich würde mir an seiner Stelle ganz genau überlegen, ob ich den Verein verlasse oder bleibe."

Schlotterbeck hat in Dortmund noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Der BVB will mit dem Nationalspieler unbedingt verlängern, bislang gibt es aber noch keine Einigung. Schlotterbeck wird auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.

Auf XETRA zeigt sich die BVB-Aktie zeitweise bei 3,30 Euro 0,90 Prozent tiefer.

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, ninopavisic / Shutterstock.com

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
