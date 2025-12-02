DAX23.589 -1,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,69 -6,2%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.790 +0,6%Euro1,1615 ±0,0%Öl63,16 -0,3%Gold4.218 -0,3%
Aufstieg

Vom Code zur Reddit-Aktie: Wie Reddit-Gründer Alexis Ohanian sein Milliardenvermögen aufbaute

02.12.25 03:49 Uhr
NYSE-Titel Reddit-Aktie: Vom Start-up zum Superreichen - Die Geheimnisse des Reddit-Gründers Alexis Ohanian | finanzen.net

Aus einem Studentenprojekt entsteht ein Milliardenunternehmen. Alexis Ohanian, Mitgründer von Reddit, verwandelte einen frühen Exit in den Startschuss einer außergewöhnlichen Karriere.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
223,60 EUR -11,05 EUR -4,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Costco Wholesale Corp.
777,30 EUR -0,30 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Instacart
42,79 USD 0,78 USD 1,86%
Charts|News|Analysen
Reddit
191,00 EUR 12,00 EUR 6,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
96,00 EUR 1,20 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Vom Reddit-Gründer zum Investor
• Erfolgsstrategien und Vermögensaufbau
• Einfluss über die Tech-Welt hinaus

Unternehmerischer Anfang

Gemeinsam mit Steve Huffman gründete Alex Ohanian im Jahr 2005 den Social-News-Aggregator Reddit. Ziel der Absolventen der University of Virginia war es die "Titelseite des Internets" zu erschaffen, wie das Online-Magazin Fortune berichtet. Bereits 2006 wurde Reddit für etwa 10 Millionen US-Dollar an Condé Nast Publications verkauft.

Im Jahr 2009 verließen sowohl Huffman als auch Ohanian das Unternehmen, nachdem ihre Dreijahresverträge ausgelaufen waren. Zwar kehrte er im November 2014 wieder in eine Führungsrolle zurück, trat aber im Jahr 2020 schließlich aus Protest gegen die Richtlinien zur Inhaltsmoderation bei Reddit zurück und forderte, dass an seiner Stelle ein Schwarzer Vorstandsdirektor eingesetzt werde.

Übergang zum Investor

Nach dem Reddit-Exit wechselte Ohanian seine Rolle: weg vom Gründer hin zum Investor. Er gründete unter anderem die Venture-Capital-Firma Initialized Capital und später Seven Seven Six. Investitionen in innovative Tech-Startups eröffneten neue Einkommensquellen neben seiner Gründerhistorie. Zu seinen größten Investitionen gehören Startups wie der US-Lebensmittellieferant Instacart, der zu einem der größten weltweit zählt und Partnerschaften mit Branchengrößen wie Walmart und Costco besitzt. Aber auch die Krypto-Plattform Coinbase zählt dazu.

Vermögensaufbau durch Beteiligung und Timing

Der frühe Verkauf von Reddit mag aus heutiger Sicht als verpasstes Milliardengeschäft erscheinen, denn die Plattform wuchs erheblich weiter. Ohanian selbst erklärte gegenüber Wired, naiv gewesen zu sein: "Wenn überhaupt, dann war ich sehr naiv", sagte Ohanian. "Man muss bedenken, dass in 16 Monaten ein Wert von 10 Millionen US-Dollar geschaffen wurde. Als wir das Angebot erhielten, dachte ich: Es ist noch nicht einmal ein Jahr vergangen. Das ist mehr Geld, als meine Eltern in ihrem gesamten Arbeitsleben verdienen werden." Doch er nutzte das Kapital klug: Er investierte in Technologien und Geschäftsideen mit Wachstumspotenzial, baute sein Netzwerk aus und diversifizierte seine Einkünfte.

Markenbildung und Einfluss

Ohanian ist nicht nur Unternehmer, sondern auch eine Marke: Er trat öffentlich für Themen wie bezahlte Elternzeit ein und machte sich in der Tech-Szene sowie im Sport- und Medienumfeld einen Namen. Seine Ehe mit der ehemaligen US-amerikanischen Tennisspielerin Serena Williams verstärkte die Sichtbarkeit in weiteren Kreisen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

