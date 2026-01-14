DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,74 -3,9%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.350 -1,2%Euro1,1609 -0,3%Öl63,82 -2,4%Gold4.616 -0,2%
S&P 500-Marktbericht

Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit Kursplus

15.01.26 22:33 Uhr
Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit Kursplus | finanzen.net

Für den S&P 500 ging es schlussendlich aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel letztendlich um 0,26 Prozent fester bei 6.944,47 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 56,213 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,662 Prozent stärker bei 6.972,48 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6.926,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 6.937,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.979,34 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,005 Prozent. Vor einem Monat, am 15.12.2025, stand der S&P 500 noch bei 6.816,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.671,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.949,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 1,25 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6.986,33 Punkten. Bei 6.824,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell KLA-Tencor (+ 7,70 Prozent auf 1.544,96 USD), BlackRock (+ 5,93 Prozent auf 1.156,65 USD), NRG Energy (+ 5,79 Prozent auf 158,50 USD), Morgan Stanley (+ 5,78 Prozent auf 191,23 USD) und Applied Materials (+ 5,69 Prozent auf 319,08 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Robinhood (-7,79 Prozent auf 110,35 USD), Coinbase (-6,48 Prozent auf 239,28 USD), Devon Energy (-4,22 Prozent auf 36,32 USD), Boston Scientific (-3,96 Prozent auf 90,03 USD) und Charter A (-3,82 Prozent auf 194,61 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 53.922.875 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,883 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

