S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coinbase von vor 3 Jahren abgeworfen

Rentabler Coinbase-Einstieg?

Vor Jahren in Coinbase eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Coinbase-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 49,98 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,001 Coinbase-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.01.2026 auf 252,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 505,58 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 405,58 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Coinbase belief sich jüngst auf 65,57 Mrd. USD. Das Coinbase-Papier wurde am 14.04.2021 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Coinbase-Aktie belief sich damals auf 381,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net