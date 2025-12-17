DAX24.095 +0,1%Est505.728 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,52 +0,7%Nas23.111 +0,2%Bitcoin73.883 -1,2%Euro1,1727 -0,2%Öl60,35 +2,6%Gold4.318 +0,4%
Heute im Fokus
DAX fester -- Asien in Grün -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Ausblick: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt!
Profil
Insider Portfolio

Insidertrade bei BVB (Borussia Dortmund) erfasst - Aktie und Kursreaktion im Blick

17.12.25 12:01 Uhr
Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,24 EUR -0,01 EUR -0,31%
Kürzlich kam es bei BVB (Borussia Dortmund) zu Directors' Dealings. BVB (Borussia Dortmund) meldete den Insiderdeal am 15.12.2025. Im Portfolio von BVB (Borussia Dortmund)-Aufsichtsrat Geske, Bernd kam es am 09.12.2025 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 7.951 Aktien zu jeweils 3,34 EUR hinzu. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 0,80 Prozent auf 3,33 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,50 Prozent auf 3,26 EUR. Die Anzahl der gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien belief sich an jenem Tag auf 2.310 Stück. Die Marktkapitalisierung von BVB (Borussia Dortmund) beläuft sich aktuell auf 362,59 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 110.377.104 Aktien.

Geske, Bernd führte zuvor am 08.12.2025 das letzte Eigengeschäft durch. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 28.782 Papiere zu jeweils 3,32 EUR.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

