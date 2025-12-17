Insidertrade bei BVB (Borussia Dortmund) erfasst - Aktie und Kursreaktion im Blick

Insider Portfolio

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Kürzlich kam es bei BVB (Borussia Dortmund) zu Directors' Dealings. BVB (Borussia Dortmund) meldete den Insiderdeal am 15.12.2025. Im Portfolio von BVB (Borussia Dortmund)-Aufsichtsrat Geske, Bernd kam es am 09.12.2025 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 7.951 Aktien zu jeweils 3,34 EUR hinzu. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 0,80 Prozent auf 3,33 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,50 Prozent auf 3,26 EUR. Die Anzahl der gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien belief sich an jenem Tag auf 2.310 Stück. Die Marktkapitalisierung von BVB (Borussia Dortmund) beläuft sich aktuell auf 362,59 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 110.377.104 Aktien.

Geske, Bernd führte zuvor am 08.12.2025 das letzte Eigengeschäft durch. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 28.782 Papiere zu jeweils 3,32 EUR.

Redaktion finanzen.net