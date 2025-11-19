Nokia Aktie
Marktkap. 32,17 Mrd. EURKGV 18,76
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,75 Euro auf "Buy" belassen. Die Finnen hätten auf dem Kapitalmarkttag in New York mit den Gewinnzielen für 2028 die Erwartungen erfüllt, schrieb Robert Sanders in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nokia Buy
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
6,75 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,28 €
|Abst. Kursziel*:
27,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
5,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,88%
|
Analyst Name:
Robert Sanders
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|12:41
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|24.04.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research