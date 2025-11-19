DAX 23.389 +1,0%ESt50 5.593 +0,9%MSCI World 4.271 +0,2%Top 10 Crypto 12,52 +0,5%Nas 22.564 +0,6%Bitcoin 79.781 +0,7%Euro 1,1514 -0,2%Öl 64,21 +0,9%Gold 4.090 +0,3%
Bayer-Aktie sinkt: Beschleunigte US-Zulassung für Lungenkrebs-Medikament
RWE-Analyse: RBC Capital Markets stuft RWE-Aktie mit Outperform ein
Marktkap. 32,17 Mrd. EUR

KGV 18,76
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
5,32 EUR 0,09 EUR 1,72%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,75 Euro auf "Buy" belassen. Die Finnen hätten auf dem Kapitalmarkttag in New York mit den Gewinnzielen für 2028 die Erwartungen erfüllt, schrieb Robert Sanders in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nokia Buy

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
6,75 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,28 €		 Abst. Kursziel*:
27,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,88%
Analyst Name:
Robert Sanders 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

12:41 Nokia Buy Deutsche Bank AG
08:31 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Nokia Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

