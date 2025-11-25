Asiens Börsen mit grünen Vorzeichen -- DAX etwas tiefer erwartet -- Fluence Energy mit Zahlen unter den Erwartungen -- Zoom überzeugt bei Umsatz und Gewinn -- Gold, Amazon, Tesla im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt wird vorausichtlich etwas schwächer starten. Zum Wochenstart hatte der DAX noch 0,64 Prozent höher bei 23.239,18 Punkten geschlossen.

Der TecDAX verabschiedete sich 1,5 Prozent fester bei 3.459,68 Zählern aus dem Handel. Nach dem guten Start in die Woche dürfte der DAX am Dienstag zunächst kaum weiter Tritt fassen. Der Broker IG erwartet den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn minimal schwächer bei 23.218 Punkten. Rückenwind aus den USA fehlt: Die Wall Street hatte am Montag zwar ihren Erholungskurs fortgesetzt, doch der Dow Jones lag zuletzt nur knapp unter seinem Tageshoch, das er während des europäischen Handels erreicht hatte. An den Märkten wächst erneut die Hoffnung, dass die US-Notenbank im Dezember doch noch einmal an der Zinsschraube dreht. Gleichzeitig blicken viele Anleger skeptisch auf die laufenden Gespräche über einen möglichen Friedensplan für die Ukraine. US-Präsident Donald Trump äußerte sich zwar optimistisch, doch belastbare Fortschritte fehlen. Rüstungsaktien - im Krieg stark gefragt - bleiben daher vorerst ein Thema.





Europas Börsen präsentierten sich zum Wochenstart etwas fester. So begann der EURO STOXX 50 mit leichten Aufschlägen und notierte im Handelsverlauf zunächst klarer in der Gewinnzone. Dann gab er seine Aufschläge wieder ab und pendelte eine Zeit lang um die Nulllinie. Schlussendlich konnte er jedoch wieder steigen und 0,25 Prozent fester bei 5.528,67 Punkten aus der Sitzung gehen. Hintergrund der eher positiven Stimmung waren neue Signale zu möglichen US-Zinssenkungen. John Williams, Leiter der New Yorker Fed, erklärte, eine weitere Zinssenkung könnte bereits "in naher Zukunft" angemessen sein. In der Folge kletterte die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung bei der Dezember-Sitzung von 40 auf über 70 Prozent.

Mit Williams befürworten nun drei führende Fed-Vertreter eine Zinssenkung: Neben ihm auch Fed-Chef Jerome Powell und Fed-Gouverneur Christopher Waller, so Josh Hirt vom Vermögensverwalter Vanguard.

Zusätzlich sorgte die Hoffnung auf ein Ende des Ukraine-Kriegs für weitere Unterstützung der Anlegerstimmung.





Die US-Börsen schlossen in der neuen Woche auf grünem Terrain. Der Dow Jones legte um 0,44 Prozent auf 46.448,76 Punkte zu.

Der NASDAQ Composite gewann daneben noch deutlicher und ging mit einem Plus von 2,69 Prozent bei 22.872,01 Zählern in den Feierabend. Zum Wochenauftakt ließ sich an der Wall Street ein positiver Handel beobachten.

Getrieben wurde die Kauflaune von der wachsenden Hoffnung auf eine Zinssenkung der US-Notenbank im Dezember. Zwar herrscht im Offenmarktausschuss noch Uneinigkeit, doch Äußerungen von John Williams, dem Präsidenten der New Yorker Fed, schüren die Erwartungen: Eine baldige Zinssenkung könne demnach helfen, die Geldpolitik näher an ein neutrales Niveau zu bringen, das weder Wachstum bremst noch ankurbelt.

Die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts wird am Terminmarkt derzeit auf rund drei Viertel geschätzt - ein deutlicher Anstieg gegenüber der Vorwoche. Gleichzeitig bleibt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stabil. Auch die Diskussion um eine mögliche Überbewertung im Technologiesektor hat sich etwas beruhigt, nachdem NVIDIA zuletzt mit starken Quartalszahlen überzeugt hatte und die Sorge vor einer platzenden KI-Blase vorerst nachließ.