DAX23.239 +0,6%
Asiens Börsen mit grünen Vorzeichen -- DAX etwas tiefer erwartet -- Fluence Energy mit Zahlen unter den Erwartungen -- Zoom überzeugt bei Umsatz und Gewinn -- Gold, Amazon, Tesla im Fokus

aktualisiert 25.11.25 08:26 Uhr

thyssenkrupp mit schwachem Ausblick. EU-Automarkt legt im Oktober weiter zu. EZB-Ratsmitglied Nagel: Euro-Wechselkurs nicht besorgniserregend. Nordex erhält Auftrag von spanischer Grupo Enhol über 34 MW. DroneShield mit Millionen-Deal in Europa. Deutsches BIP stagniert im 3. Quartal - Exporte bremsen.

Der deutsche Aktienmarkt wird vorausichtlich etwas schwächer starten.

Zum Wochenstart hatte der DAX noch 0,64 Prozent höher bei 23.239,18 Punkten geschlossen.
Der TecDAX verabschiedete sich 1,5 Prozent fester bei 3.459,68 Zählern aus dem Handel.

Nach dem guten Start in die Woche dürfte der DAX am Dienstag zunächst kaum weiter Tritt fassen. Der Broker IG erwartet den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn minimal schwächer bei 23.218 Punkten. Rückenwind aus den USA fehlt: Die Wall Street hatte am Montag zwar ihren Erholungskurs fortgesetzt, doch der Dow Jones lag zuletzt nur knapp unter seinem Tageshoch, das er während des europäischen Handels erreicht hatte.

An den Märkten wächst erneut die Hoffnung, dass die US-Notenbank im Dezember doch noch einmal an der Zinsschraube dreht. Gleichzeitig blicken viele Anleger skeptisch auf die laufenden Gespräche über einen möglichen Friedensplan für die Ukraine. US-Präsident Donald Trump äußerte sich zwar optimistisch, doch belastbare Fortschritte fehlen. Rüstungsaktien - im Krieg stark gefragt - bleiben daher vorerst ein Thema.

Ölpreise fallen etwas - Ukraine-Friedensbemühungen bleiben im Fokus
Börsenchronik

24.11.25DAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
21.11.25DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
20.11.25DAX letztlich höher -- US-Börsen schließen im Minus -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
19.11.25Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- Wall Street schließt verhalten -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
18.11.25DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
