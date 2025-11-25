DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,79 -1,9%Nas22.938 +0,3%Bitcoin75.803 -1,0%Euro1,1583 +0,5%Öl62,23 -1,8%Gold4.147 +0,2%
"Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally?

25.11.25 17:39 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an Börse Frankfurt - Wieso der DAX anzieht - Kommt noch die Jahresendrally?

Nach dem positiven Wochenauftakt konnte der DAX am Dienstag im späten Handel auch höhere Gewinne verzeichnen.

Der DAX begann die Dienstagssitzung knapp im Plus und zeigte sich zunächst in einer engen Range um die Nulllinie und konnte sich zuletzt indes klarer in die Gewinnzone vorarbeiten. So schloss er 0,97 Prozent höher bei 23.464,63 Punkten.

Letzte DAX-Rekorde

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

US-Zinssenkung inzwischen erwartet

Übergeordnet sorgte die Aussicht auf eine weitere US-Zinssenkung im Dezember für anhaltend gute Laune. Die Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, erklärte gegenüber dem WSJ, dass sie eine Zinssenkung im Dezember befürworte, nachdem sich bereits Fed-Gouverneur Christopher Waller ähnlich geäußert hatte. Am Freitag sagte der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, er sehe immer noch Spielraum dafür. In der Zwischenzeit wird eine Zinssenkung mit knapp 80 Prozent eingepreist.

Zurückhaltung wegen Widerstand gegen Friedensplan

Die Anleger blieben jedoch weiter vorsichtig. Einer der Gründe der Zurückhaltung ist der Widerstand der Europäer gegen den "Friedensplan" der USA für die Ukraine. Unter anderem will sich darin die US-Administration 50 Prozent der möglichen Gewinne aus den eingefrorenen russischen Assets zusprechen. Da aber der eigene Vorschlag aus Europa wiederum von Russland als "nicht konstruktiv" abgelehnt wurde, fehlt es derzeit an Perspektiven für eine Ukraine-Lösung.

Jahresendrally beim DAX bisher fraglich

"Es fehlt weiterhin an Anschlusskäufern, die auch in eine Erholung hinein kaufen", konstatierte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. "Damit hält sich der DAX weiterhin nicht an das klassische Drehbuch. Historisch hat die Jahresendrally überwiegend im November stattgefunden. Dabei ist der November in der langfristigen Betrachtung einer der besten Monate des Jahres. Von den vergangenen 29 Novembern endeten 21 positiv und nur 8 negativ. Diesmal liegt der DAX im November allerdings bislang im tiefroten Bereich", betonte Altmann.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

