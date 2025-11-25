USA und Ukraine offenbar einig über Friedensplan
Washington und Kiew sind sich nach ukrainischen Angaben über die wichtigsten Fragen des US-Friedensplans einig geworden. "
Werte in diesem Artikel
Unsere Delegationen haben eine Übereinkunft über die wichtigsten Bestimmungen des in Genf ausgehandelten Abkommens erzielt", schrieb der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Rustem Umjerow, bei Facebook. Seinen Angaben nach soll der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj schon in den nächsten Tagen nach Washington zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump reisen.
Demnach soll die Visite noch im November stattfinden. Ziel sei es, die letzten Etappen des Abkommens zu erörtern und eine Vereinbarung mit Trump zu erzielen. Die USA hatten in der vergangenen Woche einen 28-Punkte-Plan vorgelegt, um den von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Krieg in der Ukraine zu beenden. Europäer und Ukrainer haben den von vielen als "russische Wunschliste" kritisierten Plan in Genf mit US-Vertretern nachverhandelt.
Moskau seinerseits hat den Plan, der harte Zugeständnisse von der Ukraine fordert, als mögliche Grundlage für Verhandlungen bezeichnet, aber vor größeren Aufweichungen zugunsten Kiews gewarnt.
GENF (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere HENSOLDT News
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|24.11.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|24.11.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen