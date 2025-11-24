DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,92 +1,7%Nas22.873 +2,7%Bitcoin77.402 +2,6%Euro1,1525 +0,1%Öl63,46 +1,5%Gold4.131 +1,6%
Vor Bilanz

Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

24.11.25 21:01 Uhr
Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor | finanzen.net

NIO öffnet seine Bücher für das abgelaufene Jahresviertel.

NIO veröffentlicht am 25.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,596 CNY. Im Vorjahresquartal waren -2,49 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 7 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 22,16 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 18,67 Milliarden CNY im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Insgesamt erwarten 32 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -7,031 CNY je Aktie, gegenüber -10,87 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 32 Analysten durchschnittlich auf 91,05 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 64,89 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

