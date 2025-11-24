Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
NIO öffnet seine Bücher für das abgelaufene Jahresviertel.
NIO veröffentlicht am 25.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,596 CNY. Im Vorjahresquartal waren -2,49 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 7 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 22,16 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 18,67 Milliarden CNY im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Insgesamt erwarten 32 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -7,031 CNY je Aktie, gegenüber -10,87 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 32 Analysten durchschnittlich auf 91,05 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 64,89 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
