Am Dienstag wurde es für NIO-Anleger spannend. Der Tesla-Konkurrent hat seine Ergebnisse zum abgelaufenen Jahresviertel vorgelegt.

Im dritten Quartal 2025 erwirtschaftete NIO einen Verlust je Aktie von 1,51 CNY nach -2,49 CNY im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten durchschnittlich einen Verlust in Höhe von 11,34 CNY erwartet.

Beim Umsatz kam der Tesla-Konkurrent auf 21,79 Milliarden CNY. Hier hatten Analysten mit 22,16 Milliarden CNY gerechnet, nachdem ein Jahr zuvor noch 18,67 Milliarden CNY zu Buche gestanden hatten.

An der NYSE verlieren die NIO-ADRs im Geschäft zeitweise 3,48 Prozent auf 5,55 US-Dollar.

