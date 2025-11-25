DAX23.463 +1,0%Est505.573 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.814 -0,3%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1567 +0,3%Öl61,91 -2,3%Gold4.141 +0,1%
NIO-Aktie sinkt dennoch: Verlust im dritten Quartal reduziert - Umsatz gestiegen

25.11.25 17:10 Uhr
NYSE-Aktie NIO verliert trotzdem: Verlust reduziert - Umsatz gestiegen, aber unter Erwartungen

Am Dienstag wurde es für NIO-Anleger spannend. Der Tesla-Konkurrent hat seine Ergebnisse zum abgelaufenen Jahresviertel vorgelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
4,69 EUR -0,40 EUR -7,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im dritten Quartal 2025 erwirtschaftete NIO einen Verlust je Aktie von 1,51 CNY nach -2,49 CNY im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten durchschnittlich einen Verlust in Höhe von 11,34 CNY erwartet.

Beim Umsatz kam der Tesla-Konkurrent auf 21,79 Milliarden CNY. Hier hatten Analysten mit 22,16 Milliarden CNY gerechnet, nachdem ein Jahr zuvor noch 18,67 Milliarden CNY zu Buche gestanden hatten.

An der NYSE verlieren die NIO-ADRs im Geschäft zeitweise 3,48 Prozent auf 5,55 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com

