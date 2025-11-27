ANALYSE-FLASH: UBS belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 300 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP (SAP SE) auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Bei einer UBS-Investorenveranstaltung mit dem Management des Softwarekonzerns in Zürich hätten die Nachfragemuster im zweiten Halbjahr 2025, die Wachstumsaussichten sowie das Monetarisierungs- und Effizienzpotenzial durch Künstliche Intelligenz (KI) im Fokus gestanden, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem sei es um das bis 2030 erwartete Interesse an der "Rise"-Plattform sowie die wahrscheinliche künftige Verwendung der Barmittel gegangen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 21:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu SAP SE
Analysen zu SAP SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|SAP SE Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|SAP SE Buy
|UBS AG
|27.10.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|17.05.2023
|SAP SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
