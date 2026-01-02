DAX25.127 ±0,0%Est505.904 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,22 +0,3%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.755 -0,4%Euro1,1645 -0,1%Öl62,49 -0,3%Gold4.475 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 SAP 716460 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet stabil -- Asiens Börsen in Grün -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TKMS führt Übernahmeverhandlungen mit GYNK -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
BASF-Aktie: Experten empfehlen BASF im Dezember mehrheitlich zum Kauf BASF-Aktie: Experten empfehlen BASF im Dezember mehrheitlich zum Kauf
Warten auf US-Arbeitsmarktdaten: DAX behauptet sich über 25.000-Punkte-Marke Warten auf US-Arbeitsmarktdaten: DAX behauptet sich über 25.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Asien: Japanische Aktien gefragt

09.01.26 09:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Nikkei 225
51.939,9 PKT 822,6 PKT 1,61%
Charts|News|Analysen

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Gewinnen in Japan und China stand eine eher verhaltene Tendenz an anderen Finanzplätzen entgegen.

Wer­bung

Der japanische Leitindex Nikkei 225 erholte sich von den Verlusten der Vortage und gewann 1,61 Prozent auf 51.939,89 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten dies mit einer Abschwächung des Yen, was die exportorientierten Sektoren stützt. Auf Wochensicht tendierte der Nikkei 225 ebenfalls fester.

Auch die chinesischen Börsen zogen am Freitag an. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,45 Prozent auf 4.758,92 Punkte, während der der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt um 0,31 Prozent auf 26.231,52 Zähler stieg, was allerdings die leichten Verluste auf Wochensicht nicht ganz ausgleichen konnte.

Preisdaten hatten im Rahmen des Erwarteten gelegen. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen in diesem Zusammenhang auf den anhaltenden Rückgang der Erzeugerpreise, was auf die weiter bestehenden Überkapazitäten und geringe Spielräume bei den Preisen in der Industrie hinweise. Allerdings gehe man davon aus, dass sich dies im laufenden Jahr zum Besseren wenden werde. Auf Jahressicht sei es China mit dem Verbraucherpreisanstieg im Dezember gelungen, eine Deflation zu vermeiden, fügten die Volkswirte der ING hinzu.

Wer­bung

Australische Aktien schlossen dagegen kaum verändert, nachdem sie sich zuletzt recht stabil präsentiert hatten. Die Börsen Indiens und Taiwans verzeichneten unterdessen leichte Verluste./mf/jha/

Mehr zum Thema Nikkei 225

09:07Aktien Asien: Japanische Aktien gefragt
09:02Obsidian-Rollenspiel: „Avowed“ kommt auf die Playstation
08:00Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten
08.01.26Sofortbildkamera trifft Video - Fujifilm Instax Mini Evo Cinema
08.01.26Why Is TD SYNNEX Stock Trading Higher Today?
08.01.26Can AT&T's 5G Connectivity in Mitsubishi SUV Drive Future Profits?
08.01.26Sony (SONY) Loses 7.2% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
08.01.26Compared to Estimates, TD SYNNEX (SNX) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics
mehr