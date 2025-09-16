DAX23.338 ±0,0%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,17 -0,7%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.312 -0,1%Euro1,1837 -0,2%Öl68,28 -0,3%Gold3.671 -0,5%
Bilanz gestärkt

NIO-Aktie zieht an: Tesla-Rivale sichert sich Milliarden durch Aktienplatzierung

17.09.25 14:08 Uhr
NYSE-Aktie NIO profitiert von Kapitalerhöhung - Milliarden fließen in Zukunftstechnologien | finanzen.net

NIO hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung in Milliardenhöhe abgeschlossen. Mit den Erlösen setzt der chinesische Elektroautohersteller auf Technologie und Infrastruktur.

• NIO platziert rund 209 Millionen neue Aktien und ADS
• Emissionserlös in Milliardenhöhe
• Fokus auf Forschung, Infrastruktur und finanzielle Stabilität

NIO schließt milliardenschwere Kapitalerhöhung ab

Der chinesische Elektroautopionier NIO hat seine angekündigte Aktienplatzierung erfolgreich abgeschlossen und dabei rund 1,16 Milliarden US-Dollar eingesammelt, wie aus der entsprechenden Pressemeldung hervorgeht. Insgesamt wurden über 209 Millionen Anteilsscheine ausgegeben, darunter sowohl American Depositary Shares (ADS) an der New Yorker Börse als auch Stammaktien in Hongkong.

Preisgestaltung und Emissionsstruktur

Die neuen ADS wurden zu einem Ausgabepreis von 5,57 US-Dollar pro Stück platziert, während die Stammaktien in Hongkong zu 43,36 Hongkong-Dollar je Aktie angeboten wurden. Zusätzlich nutzten die Konsortialbanken ihr Recht, weitere 27,3 Millionen ADS abzunehmen, was die Gesamtplatzierung noch einmal erhöhte.

Verwendungszwecke der Mittel

NIO plant, die frischen Mittel in mehreren Kernbereichen einzusetzen. So liegt der Fokus zum einen auf Forschung & Entwicklung: Investitionen in Schlüsseltechnologien für intelligente Elektrofahrzeuge. Auch setzt der Tesla-Konkurrent auf neue Plattformen & Modelle durch den Ausbau des Produktportfolios über verschiedene Marken hinweg. Mithilfe der Erweiterung des Netzes von Batteriewechselstationen und Ladepunkten soll die Infrastruktur ausgebaut werden. Zudem soll die finanzielle Lage durch eine Verbesserung der Bilanz und Sicherung langfristiger Liquidität gestärkt werden.

Beteiligte Banken und regulatorischer Rahmen

Die Transaktion wurde von Morgan Stanley Asia Limited, UBS sowie der Deutschen Bank in Hongkong begleitet. Rechtlich basiert die Emission auf einer bestehenden Registrierung bei der US-Börsenaufsicht SEC, die bereits 2024 in Kraft getreten war.

Anleger erfreut

An der NYSE ziehen die ADR-Papiere von NIO am Mittwoch im vorbörslichen Geschäft zeitweise um 3,63 Prozent auf 7,28 US-Dollar an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com

