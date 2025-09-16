DAX23.357 +0,1%ESt505.376 +0,1%Top 10 Crypto16,12 -1,1%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.338 ±-0,0%Euro1,1840 -0,2%Öl67,88 -0,9%Gold3.666 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX fällt zurück -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Anleger in Deckung

BioNTech-Aktie im Visier: Warum der Kurs fällt - und welche Perspektiven bleiben

17.09.25 11:04 Uhr
BioNTech-Aktie an der NASDAQ zwischen Kursrückgang und Wachstumsperspektiven | finanzen.net

Die BioNTech-Aktie zeigt sich 2025 volatil. Während Fortschritte in der Krebsforschung Hoffnung geben, belasten finanzielle Rückschläge und Personalabbau die Stimmung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
83,45 EUR -1,35 EUR -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• BioNTech mit vielversprechenden Fortschritten in Krebsforschung
• Geplanter Stellenabbau und jüngste Bilanz belasten
• BioNTech-Aktie bleibt unter Druck

Wer­bung

Verkaufsdruck nimmt deutlich zu

Die BioNTech-Aktie durchlebt aktuell eine schwierige Phase an den Märkten. Trotz positiver Nachrichten rund um neue Impfstoffprojekte und Forschungskooperationen konnten die Kurse nicht nachhaltig zulegen. In den vergangenen Tagen setzte sich der negative Trend mit einem deutlichen Verkaufsdruck fort. Allein innerhalb der letzten fünf Tage verzeichnete das an der NASDAQ notierte Papier ein Minus von 1,72 Prozent. Noch dramatischer sieht die Entwicklung im größeren Zeitraum aus: Auf Monatssicht steht ein Minus von 10,82 Prozent zu Buche, seit Jahresbeginn hat die Aktie sogar 12,89 Prozent an Wert eingebüßt. Die Börsenbewertung des Mainzer Unternehmens liegt derzeit bei rund 23,86 Milliarden US-Dollar.

Marktbeobachter führen die Schwäche auf Gewinnmitnahmen und eine generell hohe Volatilität im Biotech-Sektor zurück.

Finanzielle Rückschläge und Personalabbau

Im zweiten Geschäftsquartal 2025 verzeichnete BioNTech einen Nettoverlust von 1,60 Euro je Aktie. Parallel dazu kündigte das Unternehmen an, tausende Stellen abzubauen, insbesondere in Marburg und Idar-Oberstein, um Kosten zu senken und sich auf zukünftige Wachstumsfelder zu konzentrieren.

Wer­bung

Pipeline als Hoffnungsträger

Für Anleger bleibt die Forschungs- und Entwicklungs-Pipeline von BioNTech ein entscheidender Faktor. Neben den bewährten mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 arbeitet das Unternehmen an Impfstoffen gegen andere Infektionskrankheiten sowie an Krebsimmuntherapien. Analysten sehen hier ein mittelfristiges Potenzial, das dem Konzern neue Umsatzquellen erschließen könnte.

Risiken und Chancen für Investoren

Trotz der positiven Perspektiven warnen Experten vor kurzfristigen Rücksetzern. Faktoren wie Wettbewerbsdruck, regulatorische Hürden und Abhängigkeit von Impfstoffverkäufen könnten weiterhin auf die Aktie drücken. Gleichzeitig könnte eine erfolgreiche Markteinführung neuer Produkte oder strategischer Partnerschaften die Kursentwicklung mittelfristig stabilisieren und wieder Aufwärtsdynamik bringen.

Am Dienstag konnte sich die BioNTech-Aktie an der NASDAQ aber wieder etwas erholen und gewann bis Handelsende schlussendlich 1,41 Prozent auf 99,26 US-Dollar. Und auch zur Wochenmitte zeigt sich das Papier vorbörslich zeitweise 0,56 Prozent stärker bei 99,82 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images, Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
03.06.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
03.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
07.05.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
11.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
10.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.09.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.08.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen