ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt T-Mobile US auf 'Market-Perform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Mit Anbieter wie Starlink dürfte der US-Telekommarkt vor weiteren tendenziell einschneidenden Entwicklungen im Breitband-Segment stehen, schrieb Laurent Yoon in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Mobilfunkgeschäft sei hingegen ein eher unwahrscheinliches Betätigungsfeld für Betreiber von LEO-Satelliten (Low Earth Orbit, niedriger Orbit). Insgesamt sollten die etablierten Telekomkonzerne daher bei den Konsumenten weiterhin mit Komplettangeboten - also Paketlösungen - punkten können./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 19:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 19:05 / UTC
