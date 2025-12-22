DAX24.297 ±0,0%Est505.755 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,97 +3,4%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.767 +1,5%Euro1,1743 +0,2%Öl61,75 +2,0%Gold4.416 +1,8%
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt T-Mobile US auf 'Market-Perform'

22.12.25 13:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
166,86 EUR -1,64 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Mit Anbieter wie Starlink dürfte der US-Telekommarkt vor weiteren tendenziell einschneidenden Entwicklungen im Breitband-Segment stehen, schrieb Laurent Yoon in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Mobilfunkgeschäft sei hingegen ein eher unwahrscheinliches Betätigungsfeld für Betreiber von LEO-Satelliten (Low Earth Orbit, niedriger Orbit). Insgesamt sollten die etablierten Telekomkonzerne daher bei den Konsumenten weiterhin mit Komplettangeboten - also Paketlösungen - punkten können./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 19:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 19:05 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
08:21T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
15.12.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.12.2025T-Mobile US BuyUBS AG
28.10.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.12.2025T-Mobile US BuyUBS AG
28.10.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
24.10.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:21T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

