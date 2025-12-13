T-Mobile US Aktie
Marktkap. 186,08 Mrd. EURKGV 22,84 Div. Rendite 1,28%
WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Symbol TMUS
T-Mobile US Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Sebastiano Petti passte seine Schätzungen für das vierte Quartal an jüngste Erkenntnisse aus Konferenzen und aktuelle Branchentrends an. Seine Prognosen für den Vertragskundenzuwachs 2026 reduzierte er in der am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Mobilfunkunternehmen fokussiere sich stärker auf die Wirtschaftlichkeit bestehender Verträge, als Neukunden hinterherzujagen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 19:54 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com
Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
|Unternehmen:
T-Mobile US
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 300,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 195,16
|Abst. Kursziel*:
53,72%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 195,30
|Abst. Kursziel aktuell:
53,61%
|
Analyst Name:
Sebastiano Petti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 283,75
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu T-Mobile US
|08:01
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|28.10.25
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
