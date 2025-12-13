JP Morgan Chase & Co.

T-Mobile US Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Sebastiano Petti passte seine Schätzungen für das vierte Quartal an jüngste Erkenntnisse aus Konferenzen und aktuelle Branchentrends an. Seine Prognosen für den Vertragskundenzuwachs 2026 reduzierte er in der am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Mobilfunkunternehmen fokussiere sich stärker auf die Wirtschaftlichkeit bestehender Verträge, als Neukunden hinterherzujagen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 19:54 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:15 / EST

