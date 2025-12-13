DAX 24.186 -0,5%ESt50 5.721 -0,6%MSCI World 4.411 +0,1%Top 10 Crypto 12,00 +2,8%Nas 23.195 -1,7%Bitcoin 76.450 +1,7%Euro 1,1728 -0,1%Öl 61,40 +0,3%Gold 4.344 +1,0%
DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Übernahme durch UniCredit ergibt laut Commerzbank-Chefin aktuell keinen Sinn -- BVB im Fokus
Neuer Anlauf für Weihnachtsrally: DAX mit positivem Start in die Woche
T-Mobile US Aktie

166,08 EUR -0,10 EUR -0,06 %
STU
195,30 USD +0,14 USD +0,07 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 186,08 Mrd. EUR

KGV 22,84 Div. Rendite 1,28%
WKN A1T7LU

ISIN US8725901040

Symbol TMUS

JP Morgan Chase & Co.

T-Mobile US Overweight

08:01 Uhr
T-Mobile US Overweight
T-Mobile US
166,08 EUR -0,10 EUR -0,06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Sebastiano Petti passte seine Schätzungen für das vierte Quartal an jüngste Erkenntnisse aus Konferenzen und aktuelle Branchentrends an. Seine Prognosen für den Vertragskundenzuwachs 2026 reduzierte er in der am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Mobilfunkunternehmen fokussiere sich stärker auf die Wirtschaftlichkeit bestehender Verträge, als Neukunden hinterherzujagen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 19:54 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 195,16		 Abst. Kursziel*:
53,72%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 195,30		 Abst. Kursziel aktuell:
53,61%
Analyst Name:
Sebastiano Petti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 283,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu T-Mobile US

08:01 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 T-Mobile US Buy UBS AG
28.10.25 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
24.10.25 T-Mobile US Outperform RBC Capital Markets
24.10.25 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

